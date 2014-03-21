Egemen Bağış: Biz bunun hesabını Rabbimize veririz

Eski AB Bakanı Egemen Bağış, “bir gazeteciyle 'eski bir arkadaş' olarak yaptığı telefon görüşmesinin illegal şekilde dinlenip montajla çarpıtılarak servis edildiğini” öne sürerek, "Kimseye imanımın ve inancımın ölçüsünü anlatma çabası içinde değilim, olmayacağım. Biz bunun hesabını ancak Rabbimize veririz" şeklinde konuştu.

Bağış, yazılı açıklamasında, "Maalesef montaj olduğunu açıkladığımız halde hakkımdaki son ses kaydıyla ilgili halen sistematik bir linç kampanyasına ve itibar cellatlığına maruz bırakılıyorum " ifadesini kullandı.

Gazetevatan'ın haberine göre bu konuda yasal yollara da başvurduğunu açıklayan Bağış, "Bu çirkin komploları yapanlar ve bunlara çanak tutanlarla" yargı önünde hesaplaşacaklarını belirtti.

Bir gazeteci sıfatıyla değil...

Bağış, "Bir gazeteci ile gazeteci sıfatıyla değil, eski bir arkadaşım olarak yaptığım bir telefon görüşmesinin illegal şekilde dinlenmesi ve montajla çarpıtılarak servis edilmesi dahi son derece çirkindir. Ama en az o kadar çirkin olan şey de bunu doğruymuş gibi kabul edip ciddiye almak ve insanları kamuoyunun vicdanlarında yargılatmaktır. Hiç kimsenin dini değerlerimize, kutsallarımıza hakaret etme haddi olmadığı gibi, bir başkasının imanını sorgulamaya da haddi olamaz" ifadelerini kullandı.