Cristiano Ronaldo ile Erika Canella arasındaki mesajlar sızdı

Brezilya'nın 'Miss Bumbum' (En Güzel Kalça) yarışmasınının kazananı 20 yaşındaki Erika Canella, Cristiano Ronaldo ile arasında mesajları basına sızdırdı.

Portekiz'de yayın yapan TV 7 Dias isimli dergiye konuşan 20 yaşındaki model, Ronaldo'nun kendisine mesaj atarak evine davet ettiğini ancak telefonuyla yaşadığı sorun nedeniyle buluşmanın gerçekleşmediğini söyledi.

Dergide Ronaldo'nun Canella'ya WhatsApp'dan gönderdiği mesajların ekran görüntüleri yayınlanırken, yıldız futbolcunun mesajlarda genç modele, "Evime gelmek ister misin? Seni görmek istiyorum ve sana yakın oturuyorum" dediği görüldü.

"Ronaldo kızgın ve bana karşı kabaydı"

"Ronaldo'ya uçağım olduğunu ve uçuş biletimi değiştirmeye çalışacağımı söyledim" diyen Canella, şöyle devam etti: "Bana beni görmek istediğini söyledi. Havalimanına gittim ve biletimi değiştirdim. Daha sonra tekrar konuştuk. Pazar günü akşam saat 8'de kaldığım otele beni alması için bir araba gönderdi. Ancak telefonumda bir sorun oldu ve biraz geç kaldım. Arabadayken onunla konuştum. Kızgın ve bana karşı kabaydı. Bundan hoşlanmadım. Bana fazla vaktinin olmadığını, başka sorumluluklarının da olduğunu söyledi. Ben de ona 'Ben 15 dakikalık veya yarım saatlik bir kadın değilim' dedim ve otelime geri döndüm."

"Beni bir obje gibi kullanacaktı"

Ronaldo ile görüşme fikrinin kendisine ilk başta güzel geldiğini de belirten Canella, "Ancak beni bir obje gibi kullanacaktı ve konuşunca bunu anladım." diye konuştu.

Yıldız futbolcunun geçtiğimiz Haziran ayından bu yana Georgina Rodriguez ile birlikte olduğu biliniyor.