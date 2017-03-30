Ronaldo'nun büstünü yapan heykeltraş: İsa bile herkesi memnun edememişti...

Real Madridli futbolcu Christiano Ronaldo'nun büstünü yapan heykeltraş Emanuel Santos, kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak açıklama yaptı. "Yunanlar ve Truvalıları memnun etmek imkansız. Hz. İsa bile herkesi memnun edemedi" diyen Santos, "Bu zevk meselesi, göründüğü kadar basit değil. Büyük sanatçıların bu ölçüleri kullanarak yaptığı çalışmaları gördüm" ifadesini kullandı.

Portekizli Ronaldo’nun adı doğduğu Madeira adasındaki havalimanına verilmiş; ancak sosyal medya başta olmak üzere herkes, Ronaldo’nun hayattayken onurlandırılmasına değil havalimanı için yapılan Ronaldo heykeline odaklanmıştı. Zira hiç kimse heykeli Ronaldo’ya benzetememişti.

Emanuel Santos heykeli sadece 15 günde tamamladığını ifade ederek, Ronaldo’nun programının yoğunluğu nedeniyle kendisine modellik yapamadığını söyledi. Santos, büst için nasıl çalıştığını şöyle anlattı:

“Cristiano Ronaldo’nun internetten bulduğum fotoğraflarını temel aldım. Yanıma fotoğrafları koydum ve büst için çalışmaya başladım.”

Önceden havalimanında temizlik görevlisi olarak çalışan ve son iki yıldır ‘kendisini tam zamanlı bir heykeltıraş olmaya adayan’ Santos, Ronaldo ve annesinden ‘tam puan’ aldığını savundu. Sonuçtan kendisinin de memnun olduğunun altını çizen Santos, gelen eleştirilere dini referansla yanıt verdi.

"Göründüğü kadar basit değil"

Santos, “Yunanlar ve Truvalıları memnun etmek imkansız. Hz. İsa bile herkesi memnun edemedi. Bu zevk meselesi, göründüğü kadar basit değil. Büyük sanatçıların bu ölçüleri kullanarak yaptığı çalışmaları gördüm” ifadelerini kullandı.