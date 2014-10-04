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'IŞİD neyse PKK da odur, çözüm sürecini engellemek isteyenler bunun bedelini ağır öder'

Tayyip Erdoğan, Kobanê'de yaşananları değerlendirirken, IŞİD ve PKK'yı bir tuttu

04 Ekim 2014 13:35

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kobanê’de olan, belki yarın sınıra yakın başka bölgemizde olacak, bütün gelişmelere karşı tedbirlerimizi azami ölçüde almış bulunuyoruz. Atılması gereken adımlarım da attık, hazırlıklarımızı da yaptık” dedi.

“IŞİD neyse PKK da bizim için odur” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim için çözüm süreci bozuldu diye bir şey yoktur. Çözüm sürecini engellemek isteyenler bunun bedelini ağır öderler” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan şunlar söyledi:

“Kurban bayramın tebrik ediyorum. Milletimin İslam Dünyasının bayramını tebrik ediyor, barışa ve insanlığın şu andaki içinde bulunduğu sıkıntıların aşılmasını temenni ediyorum. Son dönemlerde bölgemizde, Suriye ve Irak’taki gelişmeler nedeniyle hassasiyetimiz ortada. Bu vesileyle bu bayramı bayram gibi yaşamayı rabbimden niyaz ediyorum. Ne yazık ki İslam dünyası son yıllarda İslamın kendi asli kimliği ile uyuşmayan bir tabloyu yaşıyor. Öldüren Müslüman, öldürülen Müslüman böyle bir tabloyu yaşıyor.

Allah-u ekber nidalarıyla insanların öldürülmesi katlanılabilir bir şey değil. Dinimizde asla yeri yok. Sınırlarımız adeta tehdit altında, bunları görüyoruz. Kobanê’de olan, belki yarın sınıra yakın başka bölgemizde olacak, bütün gelişmelere karşı tedbirlerimizi azami ölçüde almış bulunuyoruz. Atılması gereken adımlarım da attık, hazırlıklarımızı da yaptık.

 

‘Akşam farklı sabah farklı olmaz’

 

Süleyman Şah bizim vatan topraklarımız. Atacağımız adımlar belli. "Üç şey yerine gelmedikçe bu tür koalisyonun içinde yer almayız" dedik. Uçuşa yasak bölge konusunun hallolması dedik. Bu konuda koalisyon güçleri olarak başta ABD buna olumlu baktıklarını söylediler. Güvenli bölge, tampon bölge demiyorum. Güvenli bölgenin tesis edilmesi. Eğit – Donat prensibi var. Eğit Donat’la onların askerini hem eğitmek hem donatmak için mutabık kalınan maddedir. Bunu da halletmemiz halinde buradaki görünümümüz çok daha farklı olacaktır. Tabii birçoğu bu işe olumsuz yaklaşacak. Akşam farklı sabah farklı olmaz. Devlette idarecinin sorumluluğu çok daha farklıdır ve anlamlıdır. Siz sınırlarınız tehdit altında iken bunlara göz yumarsanız sizi tarih affetmez. Bedel ödemeyle karşı karşıya kalacaksınız.

 

‘IŞİD neyse PKK odur’

 

Özellikle PKK terörünün içinde olanlar da bu durumu kullanmaya çalışıyor. IŞİD neyse bizim için PKK odur. Bunları ayrı değerlendirmek yanlıştır. Karşı düşmanı teşhiste yanlışlık yapılırsa zaferi olumsuz etkiler. Bunu baştan sağlam yapmak ve doğru teşhisle birlikte burada atılacak adımları atmak önem araz ediyor. Bu adımları dostlarımızla paylaştık. Başta TSK olmak üzere MİT olmak üzere bu işin üzerinde önemli duruyorlar.

 

‘Bu ülkenin Doğusunu neden savunmuyorlar’

 

Bizim için çözüm süreci bozuldu diye bir şey yoktur. Çözüm sürecini engellemek isteyenler bunun bedelini ağır öderler. Kobanê sizin için önemli de Doğu Anadolu Bölgesi önemli değil mi? Kendi vatandaşını dağa kaçıran bunları değil mi? Cumhurbaşkanı olarak bunları konuşma hakkım var ve konuşacağım bunları dile getirmek lazım. Dağa gidenleri ben tek başına bırakamam. Siz yatırımları engelleyeceksiniz, yakacaksınız yıkacaksınız. Biz yaktıklarını ısrarla yeniden yapıyoruz. Hakkâri’de havalimanını hala bitiremiyoruz bunlar yüzünden. Bir müteahhit geliyor onu tehdit ediyorlar. Kobanê’yi savunuyorlar da bu ülkenin Doğusunu neden savunmuyorlar. HDP’li vekiller neden konuşmuyor.”

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