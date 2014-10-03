'Kimsenin toprağında gözümüz yok, çözüm süreci karanlık ellerin sabotajına bırakılmayacak'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Ortadoğu’daki terör hareketleri hakkında “Tarih boyunca, ne ecdadımız, ne de biz, başka ülkelere ve halklara asla çıkar nazarıyla bakanlardan olmadık. Biz bölgemizde barış istiyoruz, huzur istiyoruz, güvenlik ve refah istiyoruz. Bölgemizdeki hiç bir ülkenin, iç işlerinde de, topraklarında da, gözümüz yok. Ancak, bölge krizlerle çalkalanırken, kan ve gözyaşı sel olup akarken, masum çocuklar, kadınlar, masum insanlar toplu halde öldürülürken; milyonlarca insan, evinden, barkından, toprağından tehcir edilirken, bizim tüm bunlara seyirci kalabilmemiz elbette mümkün değildir” dedi.

Erdoğan, çözüm sürecine ilişkin son dönemde yapılan karşılıklı açıklamalar için de, “Milletimizin kardeşliğini ve birliğini daha da pekiştirecek olan Çözüm Süreci, karanlık ellerin sabotaj girişimlerine rağmen sabırla ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda IŞİD terörü ve çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yer alan Kurban Bayramı mesajı şöyle:

“Aziz vatandaşlarım,

Mübarek Kurban Bayramınızı, en kalbi duygularımla kutluyor; bayramın, ülkemiz başta olmak üzere, tüm İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Rabbime, kendisine sunulan tüm kurbanları makbul buyurması; kurbanları, hem zat-ı Celal’ine, hem de birbirimize yakınlaşmamız için bir vesile, bir vasıta kılması için dua ediyorum.

Evet... Kurban, cömertliktir.

Kurban, dayanışmadır, yoksulların sevindirilmesidir.

Kurban, bu dünyada misafir olduğumuzun tekrar tekrar hatırlanmasıdır.

En önemlisi de kurban, Allah’a, kardeşlerimize, kardeşliğe ve dayanışmaya yakınlaşmadır.

Yakın coğrafyamızda kan akarken, zulüm, her rengiyle kardeşlerimizi inletirken, yoksulluk en ağır şekilde hükmünü sürerken, Kurban Bayramının, idrakleri aydınlatması, gönülleri yumuşatması, insanlığa vicdanı ve merhameti hatırlatması en büyük arzumuzdur.

Allah’a sonsuz hamdü senalar olsun ki, Türkiye olarak, bölgemizde yaşanan krizlerden uzak bir konumda, istikrar ve güven içinde geleceğimizi inşa ve ihya ediyor, kutlu yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz.

Biz, ülke ve millet olarak, güvenlik ve huzur içinde geleceğe ilerlerken, bölgemizde yaşanan büyük acıları da yüreğimizin en mutena yerinde hissediyor; yaşanan acıyı kendi acımız olarak paylaşıyoruz.

Bizim çocuklarımız nasıl bayram coşkusu yaşıyorsa, komşu ülkelerdeki, uzak ya da yakın ülkelerdeki halkların çocuklarının da aynı coşkuyu yaşamalarını gönülden istiyoruz.

Bizim insanımız, büyük bir teslimiyet ve gönül huzuru içinde kurban ibadetini ifa ederken, sahip olduğunu komşularıyla, akrabalarıyla, dostlarıyla paylaşmanın sevincini yaşarken; tüm İslam coğrafyasının da aynı müstesna heyecanı yaşamasını samimiyetle arzu ediyoruz.

Açıkçası bu yıl, kurbanlarımızı, Mülk’ün Sahibi’ne sunarken, sınırlarımızın ötesindeki her bir kardeşimize de refah, felah, kurtuluş nasip etmesini gönülden niyaz ediyoruz.

Birçoğunuz, kurbanlarınızı, yeryüzünün her tarafındaki mazlum, mağdur ve yoksul kardeşlerimize zaten gönderdiniz.

Yurtiçinde de, önce ailenizi, ardından komşu ve akrabalarınızı gözetmenizi; ama yeryüzündeki mazlum ve yoksulları da düşünerek onlara da en azından dualarınızı göndermenizi sizlerden bir kez daha rica ediyorum.

Komşu ülkelerin, yeryüzündeki tüm dost ve kardeşlerimizin, huzur ve güvenlik içinde yaşamlarını idame ettirebilmeleri, ülke olarak dış politikamızın temel esaslarındandır.

Tarih boyunca, ne ecdadımız, ne de biz, başka ülkelere ve halklara asla çıkar nazarıyla bakanlardan olmadık.

Biz bölgemizde barış istiyoruz, huzur istiyoruz, güvenlik ve refah istiyoruz.

Bölgemizdeki hiç bir ülkenin, iç işlerinde de, topraklarında da, gözümüz yok.

Ancak, bölge krizlerle çalkalanırken, kan ve gözyaşı sel olup akarken, masum çocuklar, kadınlar, masum insanlar toplu halde öldürülürken; milyonlarca insan, evinden, barkından, toprağından tehcir edilirken, bizim tüm bunlara seyirci kalabilmemiz elbette mümkün değildir.

Tarihimiz, ecdadımız ve aziz şehitlerimiz, millet olarak bizlere böyle bir mesuliyet, böyle bir miras bırakmıştır.

Güçlü bir devlet olmanın gereği, sınırlarının içi kadar, dışında da güvenlik ve barış için mücadele verebilmektir.

Tarihimiz boyunca olduğu gibi, bugün de, büyük ve güçlü bir devlet olmanın gereğini yerine getiriyor; hem içerde, hem dışarda umutları daha da çoğaltmanın mücadelesini veriyoruz.

Dünyanın saygın ve güçlü bir ülkesi olarak Türkiye, attığı her adımda, önce kendi vatandaşlarının, ardından da dost ve kardeşlerinin hukukunu en güzel şekilde savunacaktır.

Sevgili kardeşlerim,

Aziz vatandaşlarım,

Türkiye ekonomisi, büyüyerek, güçlenerek, 2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyor.

Milletimizin kardeşliğini ve birliğini daha da pekiştirecek olan Çözüm Süreci, karanlık ellerin sabotaj girişimlerine rağmen sabırla ilerliyor.

Türkiye, hamdolsun, on yıllara, hatta asırlara sari yüklerinden, prangalarından, sorunlarından tek tek kurtuluyor, aydınlık bir geleceği kendi elleriyle inşa ediyor.

Yeni bir Türkiye kurulurken, ufku açık, özgüveni yüksek, istikbali parlak bir Türkiye ihya edilirken, bu güzel süreçte 77 milyon, birbirimize daha da kenetlenecek, birliğimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendireceğiz.

Artık enerjimizi gereksiz tartışmalarla, yasaklarla, kısıtlamalarla, korkularla heba etmeyecek; bütün enerjimizi 2023, ardından 2053 ve sonrasında 2071 için seferber edeceğiz.

Tarihte defalarca yaptık, yine yapacağız.

Sadece şu son 12 yıl içinde nice hayali gerçeğe dönüştürdük, inşallah hep birlikte daha nice hayallere ulaşacağız.

Unutmayınız ki Türkiye, çok geniş bir coğrafyanın yegane umududur.

Bu vizyonla hareket ederek, öncü Türkiye’yi, yani Yeni Türkiye’yi birlikte büyüteceğiz.

Mübarek kurban bayramının, işte bu anlayışın, işte bu atmosferin pekişmesine, güçlenmesine, safların sıklaşmasına, gönüllerin bütünleşmesine vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum.

Bir kez daha kurbanlarınızın makbul olmasını temenni ederken, Hac farizasını yerine getiren tüm vatandaşlarımızın ve kardeşlerimizin de haclarının kabulünü Rabbimden niyaz ediyorum.

Bayramlarda, çocukları özellikle hatırlamanızı, yetimleri ve öksüzleri, hastaları özellikle gözetmenizi arzuluyorum.

Bayram trafiğine çıkan tüm kardeşlerimden, tüm şoförlerimizden, kurallara riayet etmek suretiyle, son derece dikkatli araç kullanmalarını rica ediyor; bizleri de ailelerini de üzüntüye sevk etmeden, varacakları yerlere emniyetle varmalarını diliyorum.

Bu duygularla, mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla bir kez daha kutluyor, bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle; bayramın İslam alemiyle birlikte tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.”