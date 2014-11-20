Çözüm sürecinde 'üçüncü göz'de yer alacak isimler netleşmeye başladı

Kobani eylemleriyle sekteye uğrayan çözüm süreci yeniden normal seyrine döndü. Süreçte bundan sonra atılacak adımlar, oluşturulan heyetler ve isimler belirlendiği öne sürüldü. Heyette yer alacak isimler, Âkil İnsanlar Akdeniz Bölgesi Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Doğu Anadolu Bölgesi Başkanı Can Paker, Ege Bölgesi Başkanı Tarhan Erdem, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Başkanı Yılmaz Ensaroğlu, İç Anadolu Bölgesi Başkanı Ahmet Taşgetiren, Marmara Bölgesi Başkanı Deniz Ülke Arıboğan, Karadeniz Bölgesi Başkanı Yusuf Şevki Hakyemez ile aktör Kadir İnanır, Prof. Dr. Mithat Sancar, İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ve Mazlum-Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal kurulda olacağı iddia edildi.

Al Jazeera Türk’ten Burhan Ekinci’nin edindiği bilgilere göre, sürecin yeni döneminde tarafların daha önce mutabık kaldığı 'İzleme Kurulu' ve İmralı’da sekretarya çalışmaları başlayacak. 'İzleme Kurulu' 14 kişiden oluşacak. Kurulda yer alacak 11 kişi, Kürt sorununun çözümü için Türkiye’nin yedi bölgesinde saha çalışması yürüten Âkil İnsanlar Heyeti’nden. Diğer üç isim ise heyetin dışındakilerinden seçilecek.

Hafta sonu İmralı’ya sunulabilir

'İzleme Kurulu' için belirlenen isimler; Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve İdris Baluken’in hafta sonu gerçekleştirmeleri beklenen İmralı ziyaretinde Öcalan’a sunulacak. Öcalan’ın da onaylamasının ardından hükümet son kararını verecek ve 'İzleme Kurulu’nun çalışması ve yer alacak kişiler kamuoyunu açıklanacak.

Kurul ‘üçüncü göz’ olacak

'İzleme Kurulu’ndakiler herhangi bir siyasi parti mensubu olmayacak. “Tarafsız” davranacak, sürecin “üçüncü gözü” olacak ve taraflar arasında tanıklık edecek, İmralı’daki görüşmelere katılacak. Al Jazeera Türk’ün edindiği bilgilere göre, kuruldaki isimlerin çoğu Âkil İnsanlar Heyeti'nin başkanları.

Bu kişilerin de kabul etmesi halinde kurulda yer alacak isimler şunlar:

Âkil İnsanlar Akdeniz Bölgesi Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu,

Doğu Anadolu Bölgesi Başkanı Can Paker,

Ege Bölgesi Başkanı Tarhan Erdem (Sağlık koşulları izin verirse)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Başkanı Yılmaz Ensaroğlu,

İç Anadolu Bölgesi Başkanı Ahmet Taşgetiren,

Marmara Bölgesi Başkanı Deniz Ülke Arıboğan,

Karadeniz Bölgesi Başkanı Yusuf Şevki Hakyemez.

Heyet başkanlarının yanı sıra aktör Kadir İnanır, Prof. Dr. Mithat Sancar, İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Mazlum-Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal da kurulda olacak.

Kadir İnanır ile Öztürk Türkdoğan Âkil İnsanlar Heyeti’nin Akdeniz, Mithat Sancar Marmara, Ahmet Faruk Ünsal ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çalışmalar yürütmüştü.

Sekretarya çalışmaya başlıyor

Çözüm süreci kapsamında Öcalan’ın isteği olan İmralı’da bir sekretaryanın oluşturulması da hayata geçiriliyor. Sekretaryanın kısa süre içinde çalışmalarına başlaması bekleniyor. Sekretaryadaki iki isim de belirlendi. Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı eski DEP milletvekili Hatip Dicle ile Demokratik Özgür Kadın Hareketi’nden (DÖKH) Ceylan Bağrıyanık.

Âkil İnsanlar Heyeti 2013’te kuruldu

Âkil İnsanlar Heyeti, Kürt sorununun çözümü için yürütülen çözüm süreci kapsamında Nisan 2013’te kuruldu. Heyet 62 kişiden oluştu; Türkiye’nin altı bölgesinde dokuz, Ege Bölgesi'nde ise sekiz kişi heyette yer aldı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak 4 Nisan 2013’te heyetle görüştü. Heyet, 26 Haziran 2013’te yeniden Erdoğan ile Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde bir araya gelerek, 7 bölüm ve 38 sayfadan oluşan raporunu sundu. Raporda çözüm sürecine desteğin giderek arttığı, sivil anayasa beklentisi, silahsız ortamın önemi ve sürecin kesintiye uğramasından endişe duyulduğu vurgulandı.

Âkil İnsanlar Heyeti son olarak 19 Ekim 2014’te Başbakan Ahmet Davutoğlu ile buluştu. Başbakan ile heyet üyelerinin çözüm sürecinde gelinen noktayı değerlendirdiği toplantı 10 saat sürmüştü.

Kaynak: Al Jazeera