Çözüm sürecinde 'üçüncü göz' 16 kişilik izleme kurulu olacak

Çözüm süreci kapsamında Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile HDP heyeti arasında gerçekleşen kritik görüşmede; bugüne kadar pek çok krize neden olan bölgedeki yol kesme, kimlik kontrolü gibi lokal eylemler ve çatışmaların önüne geçilerek “kamu düzeninin sağlanması” konusunda karşılıklı irade beyan edildi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Ilıcalı’nın haberine göre, görüşmede gündeme gelen ve çözüm sürecinde “üçüncü göz” olacak İzleme Kurulu’nun 16 üyeden oluşacağı ve üyelerin 8’inin hükümet, diğer 8 üyeyi ise HDP’nin belirleyeceği ifade ediliyor. Üçüncü göz tartışması, Kandil’den gelen ABD önerisiyle gündeme gelmişti. Bu arada eski DEP Milletvekili ve DTK Eşbaşkanı Hatip Dicle’nin İmralı heyetine dahil edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Çözüm sürecinde yaklaşık 25 gündür kesilen görüşmeler, dün Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile HDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken ve HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan HDP İmralı heyetinin görüşmesiyle tekrar başladı. Hükümet ile HDP arasında hafta içinde tıkanıklık öncesinde olduğu gibi yoğun bir görüşme trafiği yaşanacak. HDP heyeti hafta içinde Çözüm Kurulu üyeleri ve bazı hükümet temsilcileriyle görüşme yapmayı sürdürecek. Dünkü kritik görüşmede Akdağan ve HDP heyetinin birlikte çekilen fotoğrafı süreçteki tıkanıklığın resmen bittiği mesajı olarak yorumlandı. HDP heyeti görüşmenin ardından HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile de bir toplantı gerçekleştirdi.

Lokal eylemler sürece zarar veriyor

Edinilen bilgiye göre Başbakanlık Merkez Bina’da yapılan ve bir saat süren kritik görüşmede; süreçte tıkanıklığa neden olan etkenlerin bir daha yaşanmaması için karşılıklı değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi. Bu çerçevede bugüne kadar çözüm sürecinde krizleri tetikleyen yol kesme, kimlik kontrolü, iş makinalarının yakılması gibi bölgede yaşanan eylemlerin süreçe zarar verdiği, bu eylemlerin sona ermesinin sürecin geleceği açısından önemli olduğu konusu dile getirildi. Taraflar lokal olarak meydana gelen söz konusu eylemlerin ve çatışmaların sona ermesi konusunda irade beyan etti.

Heyetin genişlemesi netlik kazanacak

Görüşmede HDP heyetinin genişlemesi konusunun da ele alındığı belirtilirken, bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı ifade ediliyor. KCK davası kapsamında cezaevinde kalan DTK Eş Başkanı Hatip Dicle’nin heyete dahil edilmesi konusunda hem hükümet hem de HDP’de herhangi bir görüş ayrılığı olmadığı belirtilirken, heyete dahil olacak diğer isim konusunda görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. HDP heyetine dahil olacak isimlerin bu hafta yapılacak görüşmelerle netlik kazanması bekleniyor.

İmralı ziyareti yeni heyetle gerçekleşebilir

HDP heyetinin genişlemesi konusunda verilecek kararla birlikte heyetin İmrali ziyaretini yeni üyelerle birlikte yapabileceği de konuşuluyor. Buna göre bu hafta yapılacak görüşme trafiğinin ardından yeni isimlerin netleşmesi durumunda heyetin yeni isimlerle birlikte İmralı’ya gitmesi bekleniyor. Öte yandan müzakere aşamasında Abdullah Öcalan’ı yardımcı olacak sekreteryanın hükümlü örgüt üyesi formülüyle kurulması konusunda bu hafta çalışmaların tamamlanabileceği, böylece heyetin İmralı’ya gittiğinde Öcalan’ın yanında yardımcılarının da olabileceği ifade ediliyor.

Üçüncü göz için isimler belli oluyor

Edinilen bilgiye göre müzakere aşamasına geçişle birlikte oluşturulması öngörülen ve süreçte üçüncü göz görevini üstlenecek İzleme Heyeti’nin üye yapısıyla ilgili de önemli değerlendirmeler yapıldı. Buna göre heyetin üye yapısı konusunda hükümet ve HDP tarafında isimler tartışılıyor. Çözüm sürecinde olası tıkanıklarda taraflara çağrı yapacak süreç kapsamında çalışmaları tarafsız bir şekilde takip edecek İzleme Heyeti’nin üyelerinin hem hükümet hem de HDP tarafından belirleneceği belirtiliyor. Kulislere sızan bilgiye göre İzleme Heyeti’nin 16 üyeden oluşacak ve 8 üyenin hükümet, diğer 8 üyenin ise HDP tarafından belirlenecek. İzleme Heyeti üyelerinin siyasi kimlikleri yerine akedemisyen, yazar ve aydınlar başta olmak üzere sivil toplum kökenli isimlerden oluşacağı dile getiriliyor.

‘İmralı’ya gidiş için bir engel yok’

Görüşmenin ardından açıklama yapan Baluken, genel olarak müzakere sürecinin hızlandırılması ve hızla sonucu ulaştırılması açısından daha yapıcı bir tutumla çalışmaların devam ettirilmesi hususunda önemli tespitler yapıldığını belirtti. Görüşmelerin devam edeceğini söyleyen Baluken, İmralı’ya gidiş tarihinin netleşmediğini belirterek, “Bu görüşme trafiğimiz bittikten sonra İmralı’ya gidişin önünde herhangi bir engel yok. En kısa zaman içerisinde heyetimizin İmralı adasına gitmesi bekleniyor. Diğer konularla ilgili şu anda bir sorun görünmüyor. Heyetimizin genişleyerek İmralı adasına gitmesi ve İmralı adasında toplantıları gerçekleştirerek kamuoyunu bilgilendirmesi konusunda herhangi bir engel yok” diye konuştu.

HDP heyetinin genişlemesi ve müzakere koşullarının sağlanması için hiçbir çekince bulunmadığını söyleyen Baluken, “Sürecin ilerlemesi ve müzakerelerin başlaması konusunda hem heyetimizin yaptığı hazırlıklar var, hem hükümet kanadının yaptığı hazırlıklar var” dedi. İzleme heyeti konusunda fikir alışverişi yapıldığını kaydeden Baluken, “Bu konuda aramızda herhangi bir çelişki yok. Biz bir izleme heyetinin üçüncü göz olarak bu süreçte biran önce görev almasını olumlu buluyoruz. Türkiye’de de bu işi layıkıyla yapacak sürece katkı sunacak tarafsız bir şekilde kalıcı barışı hedefleyecek çok değerli insanlar var. Aydınlarımız, akademisyenlerimiz, yazarlarımız, kanaat önderlerimiz var” dedi.