Kışanak: Süreç tıkandı; üçüncü göz lazım

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, çözüm sürecinde 1 aydır problemler yaşandığını belirterek, "Süreç tıkandı. Demek ki bir problem var. Bir hakem lazım. Buna bir üçüncü göz lazım" dedi.

Kışanak, Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde basın toplantısında, Türkiye'de çözüm sürecine ilişkin gelinen aşamada "Ben üzerime düşeni yaptım" diyen hükümetin demokratikleşme konusunda güven artırıcı adımlar atmakta başarılı olmadığını savundu.

Bu nedenle sürecin biraz gerilimli geçtiğini ancak devam ettiğini dile getiren Kışanak, gazetecilerin, akademisyenlerin, sorunun çözümünde rol almak isteyen grupların Abdullah Öcalan'la görüşebilmesi gerektiğini söyledi.

'Hakem lazım'

Gültan Kışanak, çözüm sürecinde gözlemci konusunun da bir yıldır konuşulduğunu, İmralı'da yapılan görüşmelerde bu konunun dile getirildiğini belirterek, "Son bir aydır müzakere sürecinde bazı problemler yaşanıyor. Süreç tıkandı. Demek ki bir problem var. Bir hakem lazım. Buna bir 3. göz lazım. Bunun kaçınılmaz olduğu kanıtlanmıştır" diye konuştu.

Gazetecilerin hangi ülkenin taraf olmasını istedikleri sorulması üzerine Kışanak, "Bu aşamada doğrudan bir devlet adı söyleyemeyiz. Biz bunu istiyoruz. Bunu yapacak bir ülkenin çıkmasını bekliyoruz. Ayrıca bu tür mekanizmalar masanın her iki tarafının oluru ile devreye giriyor. Her iki tarafın kabul edeceği 3. bir taraf lazım" şeklinde konuştu.

'Ateşkes bir fırsattır'

Çözüm süreci stratejisinin birinci aşamasında izleme grubu üzerinde mutabakata varıldığını ve "Akil İnsanlar" heyetinin bu anlayışla kurulduğunu ifade eden Kışanak, "Hükümetin bu mutabakata aykırı olarak heyet çalışmasını kamuoyu çalışması gibi yansıtması süreçte eksiklik yarattı" ifadelerini kullandı.

Kışanak, batılı ülkelerden birinin sürece dahil edilerek sürecin sağlıklı işleyebilmesi için mekanizmaların eksiksiz kurulabileceğine inandığını kaydetti. PKK'nın geri çekilme sürecini durdurduğunu ancak ateşkesin sürdüğünü ifade eden Kışanak, "Ateşkesin devam ediyor olması bir fırsattır. Bunu kalıcı bir barışa götürmek için hepimiz katkı sunmalıyız" dedi.

Gültan Kışanak, muhalefetin de çözüm sürecine destek olması gerektiğini, özellikle CHP'nin Kürt sorunu konusunda daha evrensel siyaset izleyen bir parti haline gelmesi gerektiğini vurguladı. Çözüm sürecinin seçim hesaplarına heba edilmemesini ifade eden Kışanak, seçim sürecinde tansiyonun yükselmeyeceğini sözlerine ekledi.

Bu arada, daha önce basın toplantısına katılacağı duyurulan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Fransa'daki programlarının uzması nedeniyle basın toplantısına katılamadığı öğrenildi.