HDP ve hükümetten 'çözüm sürecine devam' kararı

HDP heyetiyle görüşen Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İmralı ziyaretinin Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yurtdışından dönüşünün ardından değerlendirileceğini söyledi. Akdoğan, “Yaşananlardan ders çıkarmak lazım” diye konuştu. HDP heyeti ise yaptıkları açıklamada, adaya gidecek heyetin genişlemesi konusunda hükümet tarafından herhangi bir çekincenin kendilerine iletilmediğini ifade etti. Heyet, "görüşmelerin devam etmesi, sorun alanlarını giderecek konulara temas edilmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını" açıkladı.

Çözüm süreciyle ilgili Başkent'te kritik bir görüşme yapıldı.



Başbakan Vekili ve Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Başbakanlık Merkez Bina'da bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ilk açıklama HDP heyetinden geldi.



HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ile milletvekilleri İdris Baluken ve Sırrı Süreyya Önder, basın mensuplarının karşısına çıktı.

Heyet adına açıklama yapan HDP Milletvekili İdris Baluken, görüşmenin verimli geçtiğini söyledi.

Baluken, şöyle konuştu:

“Süreç devam ettiği sürece diyalog kanalarının açık tutulması, görüş alış verişi oldu. Görüşmelerin devam etmesi, sorun alanlarını giderecek konulara temas edilmesi konusunda görüş birliğine vardık. Müzakere sürecinin hızlandırılması ve hızla sonuca varılması için sürecin daha yapıcı bir tutumla yürütülmesi konusunda tespitler yapıldı. İmralı’ya gitme beklentimizi paylaştık. Gidiş takvimiyle ilgili net bir bilgi yok. Görüşmeleri sürdüreceğiz. İmralı’ya gidiş için herhangi bir engel yok.

Heyetimizin genişleyerek İmralı adasına gitmesi konusunda herhangi bir engel yok. Heyetimiz genişlemesi konusunda hükümet tarafından bize iletilen bir çekince yok. Kesintisiz olarak ziyaret sürecek. İzleme heyeti konusunda fikir alışverişi oldu. Müzakere süreci hızlanmalı.”

Akdoğan: Ders çıkarmak lazım

Konuyla ilgili açıklama yapan Yalçın Akdoğan da görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi.

Akdoğan, “İmralı ziyareti başbakan döndükten sonra değerlendirilecek” dedi.

Yalçın Akdoğan, “Yaşananlardan ders çıkarmak lazım” diye konuştu.