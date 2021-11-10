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Koronavirüs

Covid-19 tedavisi gören Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Hakan Ural, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle programına ara vermişti

10 Kasım 2021 10:45

Koronavirüs nedeniyle tedavi gören sunucu Hakan Ural'ın son durumu hakkında Neler Oluyor Hayatta programının partneri Nur Tuğba Namlı'dan açıklama geldi.

Sosyal medyada yayılan asılsız haberlerin doğru olmadığını belirten Nur Tuğba Namlı, "Merak ettiğinizi biliyorum. Açıklama beklediğinizi de biliyorum. Her gün güncelliyoruz. Hakan'ın sağlık durumu ile ilgili merak edilecek hiçbir şey yok. Daha önce yinelediğim gibi diğer haberlere lütfen itibar etmeyin" dedi.

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