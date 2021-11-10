Covid-19 tedavisi gören Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Namlı, "Hakan Ural'ın sağlık durumu gayet iyi. Sadece tedavi ve tedbir amaçlı hastanede. Birkaç gün bizden uzak ama en kısa sürede bizlerle olacak" ifadelerini kullandı.

Neler Oluyor Hayatta canlı yayınında konuşan Nur Tuğba Namım, "Maalesef böyle yalan yanlış haberler dolaşıyor. Her gün söylesek de, her gün 'hayır böyle değil, şöyle' desek de yinelemek zorunda kalıyoruz maalesef" dedi.

TIKLAYIN - Hakan Ural'dan sağlığına ilişkin kötü haber: İyi dedik ama erken davranmışız, maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı