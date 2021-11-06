Hakan Ural'dan sağlığına ilişkin kötü haber: İyi dedik ama erken davranmışız, maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı

Bir süredir ciddi bir soğuk algınlığıyla mücadele eden Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevenlerinden dua istedi. Sağlık durumundan bahseden Ural, "İyiyiz demek için erken davranmışız, her geçen gün daha da zorlaştı" dedi.

Rahatsızlığı sebebiyle Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına ara veren Ural, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"Tarif edilemeyen virüsleri deneyimlemiş olduk"

Ural, önceki gün sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

"Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için. Sizlerin hayır duasının ilgi alakasının içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişinizle hiçbir hastalık muvaffak olamaz evvelallah. Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler. Her işte de bir hayır vardır inşallah Allah'tan bir mani olmazsa sağlam olsun Pazartesi beraberiz. Sizleri Allah için çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar.”

“Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani”

Ancak durumu ağırlaşan ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi. Ural, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.