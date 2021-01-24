Covid-19 aşısı yaptıran eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek’ten eleştirilere yanıt: Kayınvalide kontenjanı

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Covid-19 aşısı yaptırdığının duyurmasının gelen eleştirilere, “Kayınvalidem 105 yaşında. Aynı adreste 65 yaşın üstünde ieniz öncelikten yararlanıyorsunuz” yanıtını verdi.

72 yaşındaki Gökçek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Karı-koca biz de Covid-19 aşımızı yaptırdık. Rabbim tüm hasta olanlara acil şifalar versin, bundan sonra da hiç kimseyi hastalıkla imtihan etmesin, ülkemizi ve dünyayı bir an önce selamete çıkarsın inşallah” ifadesini kullandı.

Gökçek gelen eleştirilerin ardından yaptığı paylaşımda ise, “Bazı arkadaşlar aşıyı nasıl vurdurduğumuzu soruyor. Kayınvalidem 105 yaşında. Biliyorsunuz 85 yaş üstü öncelikli. Aynı adreste 65 yaşın üstünde iseniz öncelikten siz de yararlanıyorsunuz. Benim ve eşimin yaşı 65 üzeri olduğu için biz de yararlandık” açıklamasını yaptı.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü 21 Ocak'taki duyurusunda, "Tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde de 90 yaş üzeri vatandaşlarımıza aşı uygulamalarımız başlamış olup sağlık çalışanlarımız tarafından bizzat evlerine gidilerek yapılmaktadır.Bu sabah itibari ile 85 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız da Bakanlığımızın randevu sistemi üzerinden randevu alarak aşılarını sağlık kuruluşlarında ya da evlerinde yaptırabileceklerdir. Randevular hastane veya Aile Sağlığı Merkezlerimizden, MHRS VE ALO 182 telefon hattı üzerinden oluşturulacaktır. 85 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın yanında ikamet eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız da bu kapsamda aşı olabileceklerdir." bilgisini paylaşmıştı.

TIKLAYIN | 72 yaşındaki eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve eşi Covid-19 aşısı oldu