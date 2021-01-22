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72 yaşındaki eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve eşi Covid-19 aşısı oldu

Gökçek'in öncelik sırası gelmeden aşı olması sosyal medyada tepki çekti

22 Ocak 2021 18:14

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs'e karşı geçen hafta başlayan aşı kampanyası kapsamında aşı oldu. 72 yaşındaki Gökçek'in, Sağlık Bakanlığı'nın son olarak 85 yaş ve üstündekilere uygulanmaya başlandığını duyurduğu aşıyı olması sosyal medyada tartışma başlattı.

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