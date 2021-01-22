72 yaşındaki eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve eşi Covid-19 aşısı oldu

Türkiye'de Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği aşı geçen hafta uygulanmaya başlandı. Sağlıkçılarla başlayan aşılama 2. grup önceliklilerle devam ederken, öncelik sırası gelmeden aşı olan isimler tartışma yaratmaya devam ediyor.

Sıra beklemeden aşı olanlar arasına son olarak eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı. 72 yaşındaki Gökçek, 66 yaşındaki eşi Nevin Gökçek ile birlikte Koronavirüs aşısı yaptırdığını açıkladı.

Eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşan Gökçek, "Bu da aşı hatırası. Rabbim tüm hasta olanlara acil şifalar versin, bundan sonra da hiç kimseyi hasatalıkla imtihan etmesin, ülkemizi ve dünyayı bir an önce selamete çıkarsın inşaallah..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama önceliğinde şu an 85 yaş vatandaşların aşılandığını duyururken, 72 yaşındaki Melih Gökçek aşıyı hangi nedenle yaptırdığını açıklamadı.

Kimler öncelikli?

Sağlık Bakanlığı, covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşıda öncelikli olanların listesini paylaşmıştı.

Buna göre, aşılamanın birinci aşamasının A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) ise, eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinin aşılanmasına dün başlandığını duyurmuştu.

Ayrıca, 85 yaş ve üzeri ile 90 yaş üzeri yurttaşlar evlerinde aşılanmaya başlamıştı.