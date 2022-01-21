T24 LogoT24 Logo
Magazin

Covid-19'a yakalanan HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Yatıyorum, Sezen Aksu dinliyorum; iyi geliyor

21 Ocak 2022 21:01

Koronavirüs'e yakalandığını duyuran HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Twitter hesabından şarkı sözleri nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu'yu anarak paylaşım yaptı. Buldan, "Hastayım, yatıyorum ve Sezen Aksu dinliyorum. İyi geliyor." dedi. 

Ne olmuştu? 

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Sezen Aksu'ya "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli yeni şarkısı nedeniyle tepki gösterdi. Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Temmuz 2016’da 'CUNTA' imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, FETÖ'nün 'aziz dostum' dediği Sami Yıldırım’ın kızı #sezenaksu yarın 20:30’da kapındayız…" demişti. 

Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından,  "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu ile ilgili isim vermeden konuştu. Cemaate seslenen Erdoğan, "Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir." ifadelerini kullanmıştı.  

 
TIKLAYIN | Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya: Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir

TIKLAYIN | Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme

TIKLAYIN - Diyanet'ten Sezen Aksu açıklaması: Dini şahsiyetlerle ilgili özensiz tutum saygısızlıktır

TIKLAYIN - Milli Beka Hareketi üyelerinden Sezen Aksu'nun evinin önünde eylem

TIKLAYIN - Yeni Şafak gazetesi, Sezen Aksu'yu şarkısı üzerinden hedef gösterdi

TIKLAYIN - Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hâkim olmasına arabulucu olabiliriz

pervin buldanhdpsezen aksu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24