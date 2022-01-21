Covid-19'a yakalanan HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Yatıyorum, Sezen Aksu dinliyorum; iyi geliyor

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Sezen Aksu'ya "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli yeni şarkısı nedeniyle tepki gösterdi. Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Temmuz 2016’da 'CUNTA' imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, FETÖ'nün 'aziz dostum' dediği Sami Yıldırım’ın kızı #sezenaksu yarın 20:30’da kapındayız…" demişti.

Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından, "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu ile ilgili isim vermeden konuştu. Cemaate seslenen Erdoğan, "Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir." ifadelerini kullanmıştı.