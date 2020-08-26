Covid-19 tedavisi gören bir hekim daha hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği, düzenli olarak yayımladığı Covid-19 raporlarında sağlık çalışanlarının ölümle yüz yüze kaldıklarını vurgularken bir hekimin daha ölüm haberi geldi.

Covid-19 tedavisi gören ve günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof.Dr. Refik Çaylan hayatını kaybetti.

Ölüm haberini Twitter hesabından duyuran ve Çaylan'ın yakın arkadaşı Prof. Dr. Oktay Banlı , "Corona virüs enfeksiyonu sebebiyle günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren sınıf arkadaşım KBB uzmanı Prof.Dr Refik Çaylan vefat etti. Çok çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah" dedi. Hekim Çaylan'ın ölümüyle ilgili Türk Tabipleri Birliği de "Bugün yine öldük. Sağlıkçılar tükeniyor" mesajını paylaştı. TIKLAYIN: Bir hekim daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

TIKLAYIN: Bir doktor daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti