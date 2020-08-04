Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışan 35 yaşındaki doktor Mustafa Özlü'nün Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından üzücü başka bir haber de Diyarbakır'dan geldi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) bir sağlıkçının daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. TTB’den yapılan açıklamaya göre Diyarbakır’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun Covid -19 nedeniyle hayatını kaybetti. TTB'den yapılan açıklamada, “Kutun’u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, yakınlarına ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyoruz” denildi. TIKLAYIN: Türk Tabipleri Birliği: 35 yaşındaki doktor Mustafa Özlü, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti