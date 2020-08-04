Türk Tabipleri Birliği (TTB) bir sağlıkçının daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. TTB’den yapılan açıklamaya göre Diyarbakır’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun Covid -19 nedeniyle hayatını kaybetti.
TTB'den yapılan açıklamada, “Kutun’u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, yakınlarına ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyoruz” denildi.
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