Costa Concordia tekrar ayağa kalktı

İtalya açıklarında geçen yılın Ocak ayında karaya vuran Costa Concordia yolcu gemisini kaldırma çalışmaları başarıyla sonuçlandı.

Dün tüm gün ve gecenin önemli bir bölümü boyunca süren kaldırma çalışmasında, gemiyi su altında inşa edilen platforma oturtmak için kablolar ve içi su dolu metal kutular kullanıldı.

Costa Concordia Ocak 2012'de karaya vurmuş, kazada 32 kişi ölmüştü.

Giglio adası açıklarında karaya vuran gemideki kurbanların hiçbirinin cesedine ulaşılamadı.

İtalya Sivil Savunma Kurumu Başkanı Franco Gabrielli geminin deniz yatağında inşa edilen platformun üzerine oturduğunu söyledi.

Geminin şirketi olan Costa Crociere Şirketi'nden bir yetkili de, kurtarma operasyonunun mükemmel gittiğini ve şimdiye dek çevreye zarar verebilecek bir sızıntıya rastlanmadığını vurguladı.

Mühendisler, yaklaşık 50 kalın kablo ve her iki yanına kaynak edilen su dolu dev madeni kutularla Titanic'in iki katı büyüklüğündeki gemiyi döndürdü.

Dün sabah 09.00'da başlayan ve 12 saat sürmesi beklenen operasyon 19 saatte tamamlanabildi.

Gemicilik terminolojisine 'parbuckling' olarak giren bu yöntem, daha önce 1941'de Japonların ABD'ye ait Pearl Harbour limanını bombalamasıyla zarar görüp yan yatan USS Oklohoma savaş gemisinin doğrultulmasında uygulanmıştı.

Bu operasyonun 18 aydan uzun bir süredir yaklaşık 15 metrelik bir kısmı su altında kalan gemiye tahribat verilmemesi için çok yavaş yürütülmesi gerekiyordu.

Benzerleri içinde en geniş kapsamlı ve en tehlikelilerinden biri olarak tanımlanan operasyon, geminin boyutları nedeniyle tarihte de bir ilk olma özelliği taşıyor.