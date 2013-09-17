Costa Concordia gemisi tekrar ayağa kaldırıldı
17 Eylül 2013 14:25
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İtalya açıklarında geçen yılın Ocak ayında karaya vuran Costa Concordia yolcu gemisini kaldırma çalışmaları başarıyla sonuçlandı.
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Dün tüm gün ve gecenin önemli bir bölümü boyunca süren kaldırma çalışmasında, gemiyi su altında inşa edilen platforma oturtmak için kablolar ve içi su dolu metal kutular kullanıldı.
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Costa Concordia Ocak 2012'de karaya vurmuş, kazada 32 kişi ölmüştü.
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Giglio adası açıklarında karaya vuran gemideki kurbanların hiçbirinin cesedine ulaşılamadı.
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İtalya Sivil Savunma Kurumu Başkanı Franco Gabrielli geminin deniz yatağında inşa edilen platformun üzerine oturduğunu söyledi.
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