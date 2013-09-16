Costa Concordia nihayet kurtarılıyor

İtalya’nın Toskana Bölgesi’ndeki Giglio Adası’nda, 4 bin 200 mürettebat ve yolcusuyla karaya oturarak kısmen batan Costa Concordia kruvazyerinin enkazının kaldırılmasının ilk aşaması olan dik konuma getirme çalışmalarına başlandı. Tarihin en pahalı ve kapsamlı gemi kurtarma operasyonu sırasında çelik halatların, 114 bin tonluk gemiyi kaldıramayarak kopması durumunda, bir B planı olmadığı açıklandı.

Geçen yılın ilk trajik kazası olarak kayıtlara geçen Costa Concordia faciasının izlerinin silinmesi için ilk çalışmalar, yerel saatle 09.00 civarında başladı. Hava şartlarından dolayı, planlanandan yaklaşık 3 saat gecikmeli olarak başlayan çalışmaların, 12 saat sürmesi bekleniyor.

Çalışmalara, 21 milletten 500 uzman katılırken, 350 gazeteci de bu tarihi anları adadan takip ediyor. Yaklaşık 600 milyon Euro’ya mal olacak bu operasyonun son aşaması, geminin bu zamana kadar deniz altında kalmış olan diğer tarafına da yüzme tankları yerleştirmek ve sonrasında römorkörler ile bu ünitelerin desteğiyle bir limana yüzdürülmesi olacak. Geminin sökülme işlemlerinin İtalya’nın Piombino Limanı'nda yapılmasına kesin gözle bakılıyor. Ancak geminin, hava şartlarının daha müsait olduğu ilkbaharda yüzdürülmesi bekleniyor.

Pearl Harbor'da kullanılan yöntem

Geminin, üzerine oturduğu kayadan ayrılması, çelik halatlarla dik konuma getirilmesi ve denize kaymasını engellemek için hazırlanan bir futbol sahası büyüklüğündeki platformun üzerine oturtulması olmak üzere 3 aşamalı olarak planlanan operasyon, “Parbuckling Projesi” diye anılıyor.

Parbuckling sisteminin, 19. yüzyılda varillerin çift ip sistemiyle döndürülmesinden geldiği belirtildi. Bu sistem, denizcilik tarihinde 1943 yılında da uygulanmış, Japonların ABD'nin Pearl Harbour limanını bombalamasının ardından kısmen batan USS Oklohoma savaş gemisinin doğrultulmasında kullanılmıştı.

4 Eyfel Kulesi boyutunda şantiye kuruldu

Esma Çakır'ın Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, bugün akşam saatlerinde, adaya paralel olarak 65 derece yatık duran 290 metrelik kruvaziyerin tamamı su yüzüne çıkartılmış olacak.

Operasyon için geminin çevresinde aylardır süren çalışmalar sonucu hazırlanan şantiyede, 30 bin ton çelik kullanıldığı ve bunun da Eyfel Kulesi’nde kullanılanın 4 katı olduğu belirtildi.

Gemiyi düz konuma getirmek için kullanılacak operasyonun daha önce simülasyon çalışmaları da yapıldı. Ancak bu işlem sırasında 114 bin tonluk gemiyi kaldırmak için kullanılacak çelik halatların kopma ihtimali de gündemde. Bu durumda, geminin tekrar kayalıkların üzerine sert bir şekilde düşerek, kısmen parçalanma riski bulunuyor. İtalya Sivil Savunma Başkanı Franco Gabrielli, “Ne yazık ki bu durumda bir B planımız yok” açıklamasında bulunmuştu.

Parçalamak daha ucuz ama...

Enkaz kaldırma çalışmalarını, İtalyan-Amerikan ortaklığındaki Micoperi-Titan konsorsiyumu üstlendi. 14 aylık yapılan planlar sonucu, daha ucuz bir yöntem olan gemiyi parçalara ayırıp, kaza yerinden kaldırmak yerine, tek parça halinde kaldırılmasına karar verilmişti. Bu seçimin, geminin parçalar halinde taşınmasının, bir çevre kirliliğine yol açacağından kaynaklandığı belirtilmişti.

Gövdesi çürümeye başlayan gemiyi kurtarma çalışmalarının başarısız olması halinde ise, zehirli maddelerin yayılabileceği ve bunun da çevre felaketine neden olabileceği belirtiliyor.

2 kişi hala kayıp

13 Ocak 2012’den bu yana adanın siluetinin bir parçası olan devasa gemi, 32 kişiye mezar olmuştu.

Her şey yolunda giderse Parbuckling’in ardından, 20 aydır bir türlü bulunamayan 2 kişinin cesetlerini arama çalışmaları da yapılacak. Kayıp olan bedenlerin, geminin altında sıkışmış olabileceği tahmin ediliyor.