Çorlu tren faciasından 3 yıl sonra ek bilirkişi raporu: Menfezler yeterli değil, gerekli sayıda kontrol memuru yok

İlk bilirkişi raporunda söz konusu tren yolunda halen var olan menfezlerde her an yeni bir facia olma ihtimalinin yüksek olduğu uyarısı yapılmıştı. TCDD yetkililerinden bunun için bir an önce önlem alınması da istenmişti. TIKLAYIN - TCDD'nin köprü ve menfezlerin durumundan bilgisi yokmuş! TIKLAYIN - 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu tren faciasında 6. duruşma: TCDD Genel Müdürlüğü yol ve geçit kontrol memuru istihdam etmekle sorumlu başkanlığı kusurlu bulundu