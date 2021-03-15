Çorlu tren faciasından 3 yıl sonra ek bilirkişi raporu: Menfezler yeterli değil, gerekli sayıda kontrol memuru yok

Çorlu’da 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasından 3 yıl sonra hazırlanan ek bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda su ve hava geçişini sağlayan menfezlerin yeterli, hidrolik yapıların günümüz mühendislik hizmetine uygun olmadığı saptandı. Ayrıca gerekli sayıda yol ve geçit kontrol memuru çalıştırılmadığı belirtildi.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine altı uzman tarafından 26 Şubat günü hazırlanan ek raporda “Kaza mahallindeki menfezlerin ve boru geçişlerin kapasiteleri, havza debileri için yetersizdir. Ayrıca boru geçişlerin girişleri toprak altında kaldığından çalışmadıkları tespit edilmiştir” denildi. Güzergâhtaki demiryolu hidrolik sanat yapıları ve akarsu yatak düzenlemesinin kaza sonrası iyileştirmeler dahil, günümüz mühendislik hizmetine uygun olmadığı vurgulandı.

Asli kusurlular kim?

Bu çerçevede, demiryolu altyapısı ve sanat yapılarında olağanüstü hava koşulları ile ilgili önlemleri almayan ve meteorolojik durum ile gerekli koordinasyonu sağlamayan TCDD Genel Müdürlüğü Ar-Ge Birimi, Merkez ve 1. Bölge Demiryolu Emniyet ve Risk Yönetimi müdürlüklerinin asli kusurlu olduğu vurgulandı.

Demiryolu altyapısını yenilemelere uygun hale getirmeyenlerin, yeterli yol ve geçit kontrol memuru istihdam etmeyenlerin de asli kusurlu olduğu belirtildi.