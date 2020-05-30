TCDD'nin köprü ve menfezlerin durumundan bilgisi yokmuş!

25 kişinin hayatını kaybettiği, 317 kişinin de yaralandığı Çorlu Tren faciasının üzerinden geçen 22 ayda, TCDD Genel Müdürlüğü'nün köprü ve menfezlerin durumuna ilişkin bilgisi olmadığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre; 25 Aralık 2019 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servisine gönderdiği resmi yazıda şiddetli bir yağışta ortaya çıkacak debiye karşın köprü ve menfezlerin uygun olup olmadığının bilinmediği belirtildi.

Onarım yapmak için 1-3 yıl gerekiyor

Değişen iklim koşullarının, ani sel ve taşkınların ise demiryolu işletmeciliği ile can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşebileceği aktarıldı. Ayrıca bölgenin deprem bölgesi olduğu olacak depremlerle köprü ve menfezlerin zarar görebileceği belirtildi. Köprü ve menfezlerde onarım yapmanın 1-3 yıl arasında zaman alacağının belirtildiği yazıda bu bölgelerin personel tarafından gözlem altında tutulması istendi.

Personel eksikliği

Bu yazıya yanıt ise 15 Ocak 2020 tarihinde TCDD 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yanıt verildi. Bölge müdürlüğü muayene ve kontrollerin düzenli bir şekilde yapılmasına yönelik gerekli titizliğin gösterilmesi, hattın gözetim altında tutulması için gerekli personelin görevlendirilmesi, eksik olan personelin tamamlanması için gerekli işlemlerin Bölge Müdürlüğü'nce yapılması ve ihtiyaç duyulması halinde 3. şahıslardan hizmet alınması gerektiğini belirtti. Böylelikle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü yolları kontrol edecek olan personel eksikliğinin tamamlanmasını istedi.

Kilometrelerce demiryolu hattında 4 bekçi var

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü’nün yazısına ise cevap 8 Mayıs 2020 tarihinde verildi.



Yüzlerce km demiryolu hattında 4 yol geçit bekçisinin olduğunun belirtildiği yazıda 67 personele daha ihtiyaç olduğu için personel alımının yapılması gerektiği kaydedildi. Gerekli personel alımının yapılıp yapılmadığı ise henüz bilinmiyor.