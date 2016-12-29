Conte, Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor

Chelsea'nin İtalyan teknik direktörü Antonio Conte, Bayer Leverkuse'in ofansif orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nu gözüne kestirdi.

İngiliz Daily Star'ın haberine göre Chelsea'nin işi zor. Çünkü Çalhanoğlu'nun peşinde Arsenal, Tottenham, Manchester United ve Everton gibi kulüpler de bulunuyor.

Chelsea'nin scout'larının Çalhanoğlu'nu bir süredir izlediği ortaya çıkarken, 26 kez milli formayı giyen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.

22 yaşındaki milli futbolcu 2014'te Hamburg'tan leerkusen'e 12,5 milyon sterline transfer olmuştu. Hakan Çalhanoğlu'nun Bayer Leverkusen'le 2.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.