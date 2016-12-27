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Spor

Chelsea'den tarihi galibiyet

Bournemouth'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez 12 maç üst üste galip geldi

27 Aralık 2016 12:26

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında 8 karşılaşma oynanırken, lider Chelsea, Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.

Stamford Bridge'deki maçta Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri, 24 ve 90+3. dakikalarda Pedro, 49. dakikada ise penaltıdan Eden Hazard kaydetti.

Chelsea, ligde daha önce 2008-2009'un son 5 karşılaşması ile 2009-2010'un ilk 6 mücadelesini kazanarak iki sezonu kapsayan dönemde 11 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Chelsea son 12 lig maçında rakip fileleri 28 defa havalandırırken, kalesinde sadece 2 gol gördü ve 10 maçta kalesini gole kapattı.

 

Zlatan'ın gecesi

 

İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in 1 gol atıp, 2 asist yaparak yıldızlaştığı maçta Manchester United, konuk ettiği Sunderland'i 3-1 yendi.

Manchester United'ın golleri 39. dakikada Daley Blind, 82. dakikada Ibrahimovic ve 86. dakikada Henrikh Mkhitaryan'dan geldi. Sunderland'in tek golünü ise 90+1. dakikada Fabio Borini attı.

Bu galibiyetle Manchester ekibi, bu sezon ligde ilk kez 4 maç üst üste kazanmış oldu.

 

Arsenal Mesut Özil'in asistiyle güldü

 

Mesut Özil'in 90 dakika oynayıp bir de asist yaptığı maçta Arsenal ağırladığı West Bromwich'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü 86. dakikada Olivier Giroud'dan geldi.

Gecenin son maçında, Manchester City deplasmanda Hull City'yi 3-0 yendi. 73. dakikada penaltıdan Yaya Toure, 78. dakikada Kelechi Iheanacho ve 90+4. dakikada Curtis Davies'in kendi kalesine attığı gollerle Hull City'yi 3-0'la geçen Manchester City, üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Ligde oynanan diğer maçlarda, Everton deplasmanda Leicester City'yi 2-0, Slaven Bilic'in başında bulunduğu West Ham United deplasmanda Swansea City'yi 4-1 ve Burnley, konuk ettiği Middlesbrough'yu 1-0 yendi. Watford ise ağırladığı Cyristal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 18. haftası, Liverpool-Stoke City maçı ve 28 Aralık Çarşamba günü Southampton-Tottenham mücadelesiyle tamamlanacak.

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