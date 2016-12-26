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Spor

Jürgen Klopp: Chelsea formunu devam ettirirse şampiyonluğu kazanır

Liverpool'un Alman menajeri Klopp, takımının yaşadığı sakatlıklardan yakındı

26 Aralık 2016 16:41

Premier League'in zirve yarışında lider Chelsea'yi 6 puan geriden takip eden Liverpool'da menajer Jürgen Klopp, Chelsea'nin formunu sürdürmesi durumunda şampiyonluğa ulaşabileceğini söyledi.

Sezonun geride kalan 17 haftalık bölümünde kritik oyuncularının yaşadığı sakatlıklara dikkat çeken Klopp, "Coutinho, Sturridge, Ings gibi önemli oyuncularımız uzun süreli sakatlıklar yaşadı ve bu durum bizim oyunumuzu etkiledi. Chelsea'nin bu zamana kadar böyle bir sakatlık problemiyle karşılaşmaması büyük bir şans. Eden Hazard veya Diego Costa gibi yıldız oyuncular uzun süre takımdan ayrı kalsaydı Chelsea'nin durumu nasıl olurdu, merak ediyorum." dedi.

 

Conte'nin tarzına hayran

 

Buna karşın Alman teknik adam, Londra kulübündeki meslektaşı Antonio Conte'nin yönetim tarzına hayranlık duyduğunu belirterek, "Futbolda kusursuz bir sistem yaratmak mümkün değil ancak Chelsea bu formunu devam ettirebilirse şampiyonluğu hak ederek kazanan taraf olur ve kimse bundan en ufak bir şüphe duymaz." ifadelerini kullandı.

 

"Futbolcu satmayacağız"

 

Önlerindeki transfer döneminde belirledikleri strateji hakkında da ipuçları veren Klopp, "Biz büyük bir kulübüz ve finansal kaygılarla futbolcu satmayacağız. Dünyadaki her futbolcuyu alacak paramız olmayabilir, ancak oyuncularımızı tutacak kadar paramız var. Şu an takımımdan çok memnunum. İyi bir konumdayız ve geleceğimiz parlak." diye konuştu.

 

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