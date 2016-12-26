Red Bull, West Ham United'ı satın alyor

Red Bull, West Ham'ın yeni adresi Londra Olimpiyat Stadı'nı kullanarak markalaşma ve pazarlama alanında gelişmeyi hedefliyor.

Sun gazetesinin haberine göre Red Bull'un West Ham United'a olan bu ilgisi, kulübün Londra'yı temsil etmesi ve isim hakkını devredebileceği yeni, dev bir stadının olması olarak öngörülüyor.

Takımın sahadaki başarı performansının da Redbull'un fikrini etkilediği tahmin ediliyor. Zira şirketin satın aldığı tüm takımların başarı oranı Red Bull'un ekibe sağladığı kaynaklarla birlikte artmakta.

Sadece isim hakkını satın alabilir

Ancak UEFA'nın kurallarına göre Red Bull, Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'ne giden takımlardan sadece birine resmen sahip olabilir.



Bu kuralın Red Bulliçin; İngiliz takımın satın alınması yerine kulübün isim hakkının satın alınması konusunda hareket edileceği öne sürülüyor.

Avusturyalı şirket, aynı zamanda New York ve Brezilya'da ilki takıma yatırım yapmakta. Şirketin ayrıca iki F1 takımı daha bulunuyor.