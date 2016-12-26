T24 LogoT24 Logo
Spor

Red Bull, West Ham United'ı satın alyor

Enerji içeceği Red Bull, Salzburg ve Leipzig'den sonra Premier Lig takımlarından West Ham'a talip oldu

26 Aralık 2016 16:30

Red Bull, West Ham'ın yeni adresi Londra Olimpiyat Stadı'nı kullanarak markalaşma ve pazarlama alanında gelişmeyi hedefliyor.

Sun gazetesinin haberine göre Red Bull'un West Ham United'a olan bu ilgisi, kulübün Londra'yı temsil etmesi ve isim hakkını devredebileceği yeni, dev bir stadının olması olarak öngörülüyor.

Takımın sahadaki başarı performansının da Redbull'un fikrini etkilediği tahmin ediliyor. Zira şirketin satın aldığı tüm takımların başarı oranı Red Bull'un ekibe sağladığı kaynaklarla birlikte artmakta.

 

Sadece isim hakkını satın alabilir

 

Ancak UEFA'nın kurallarına göre Red Bull, Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'ne giden takımlardan sadece birine resmen sahip olabilir.

Bu kuralın Red Bulliçin; İngiliz takımın satın alınması yerine kulübün isim hakkının satın alınması konusunda hareket edileceği öne sürülüyor.

Avusturyalı şirket, aynı zamanda New York ve Brezilya'da ilki takıma yatırım yapmakta. Şirketin ayrıca iki F1 takımı daha bulunuyor.

ETİKETLER

West Ham UnitedRed Bull

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24