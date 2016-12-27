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Spor

Guardiola: Chelsea'yi yakalamak çok zor

Manchester City menajeri Pep Guardiola, her maçı kazanmaya çalışacaklarını söyledi

27 Aralık 2016 17:42

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, 7 puan geriden takip ettikleri lider Chelsea'yi yakalamanın çok zor olacağı dile getirdi.

Manchester City, Hull City deplasmanında ikinci yarıda bulduğu 3 golle 3 puanı alarak, lider Chelsea'yi takibini sürdürdü. Maç sonunda menajer Pep Guardiola'ya, takımının şampiyonluk şansı soruldu.

Chelsea'nin Avrupa kupalarında mücadele etmemesinin büyük avantaj olduğunu belirten Guardiola; "Liverpool, şampiyonluğa çok yaklaştığı sezonda Avrupa'da mücadele etmiyordu. Geçen sezon Leicester City, Avrupa'da oynamadı. Bu sezon da aynı durum Chelsea ve Liverpool için geçerli" dedi.

Chelsea kazandığı sürece kendilerinin ne yaptığının önemli olmadığını vurgulayan Guardiola; "Futbol bilinmezliklerle dolu bir oyun. Tek yapabileceğimiz her maçı kazanmaya çalışmak ve sonuna kadar mücadele etmek" dedi.

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