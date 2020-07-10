Çoklu baro teklifine karşı nöbet tutan baro başkanları Kuğulu Park’ta sabahladı

Meclis Genel Kurulu’nda “çoklu baro” tasarısında 13 madde kabul edildi. Tasarının geri çekilmesini isteyen baro başkanları ve avukatlar, Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde bulunan Kuğulu Park’ta sabahladı. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı ve İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel parktaki kaydıraklarda uyudu.

Meclis Genel Kurulu'nda ise çoklu baro teklifinin birinci bölümünde yer alan 13 madde dün gece yarısı kabul edildi. Dün barikat kurularak baro başkanlarının ve avukatların parka girişine izin verilmemiş, barikatlar bazı vekiller tarafından yıkılmıştı. Toplam 28 maddelik teklifin ikinci bölümüne bugün 14.00'te devam edilecek. Baro başkanlarına bugün Türkiye'nin dört bir yanından gelen avukatlar da katılacak.

Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, “Çok büyük bir hukuksuzlukla, Anayasa ihlaliyle hak ve özgürlükler ihlaliyle karşı karşıyayız. Bu tablo demokrasinin askıya alındığı vahim bir görüntü. Çağdaş, demokratik ülkelerde asla kabul görmeyen bir görüntü. Çağdaş ülkelerde bunu görünce tabi ki şaşırıyorsunuz. Şiddete, kaosa ve toplumsal zarara dönüşmeyen protesto hakkı ihlal ediliyor. Çok vahim bir tablo” dedi.

Küçük, kendilerine desteğin artmasıyla birlikte polis ablukasının da arttığını söyledi. Küçük devamla, “Bizleri görmesin diye otobüslerle ayrı bir bariyer yapıldı. Çağdaş, demokratik bir ülkeye yakışmayan, tam anlamıyla bir ‘polis devleti’ görüntüsü var. Baro başkanların görünmez kılınmasına dönük inanılmaz bir çaba var. Ancak sosyal medya ve basın bunu yansıtıyor. Bizlerde aynı kararlılığımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Arbede sırasında yaralanan baro başkanları oldu"

Küçük, parkın dışında olduğu gibi parkın içinde de baro başkanları ile polis arasında gerilimlerin tırmandığını söyledi. Sadece fiziki değil psikolojik şiddet altında olduklarını dile getiren Küçük, “Avukatları içeri almak istediğimiz sırada arbedeler oldu. Baro başkanlarımız basit sıyrıklarla yaralandı. Önemli bir durum değil ama sonuç olarak baro başkanları ve avukatlara reva görülen bu görüntü demokrasi tarihimizin karanlık sayfalarında yer alacak, yıllarca unutulmayacak” diye konuştu.

Yalova Baro Başkanı Fedai Doğruyol ise “Bütün illerin baro başkanlarıyla bugün burada buluştuk. Diğer avukat arkadaşlarımızda destek olmak için geldiler fakat avukat meslektaşlarımızı araya barikat koyarak yanımıza sokmuyorlar. Hatta avukat kimliklerini dahi gösterdikleri halde, avukat arkadaşlarımızı sokmadıkları gibi basın mensuplarını da yanımıza sokmuyorlar” dedi. (MA)

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