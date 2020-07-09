CHP'li Mahmut Tanal, nöbet tutan baro başkanlarının etrafına konulan polis bariyerlerini yıktı

Ankara Kuğulu Park'ta baro başkanlarının 'çoklu baro' düzenlemesine karşı nöbet tutmaya başlamasının ardından, polis barikatlarla parkı kapattı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kuğulu Park’ın halka kapatılamayacağını ifade ederek bariyeri kaldırmaya çalıştı.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan ‘çoklu baro’ teklifine karşı direnen baro başkanları, Ankara Kuğulu Park’ta nöbet tutmaya başladı. Kuğulu Park’ta nöbete başlayan çok sayıda baro başkanının çevresi emniyet araçları ve çevik kuvvet ekipleri tarafından çevrildi, parka girilmesine izin verilmedi.

Duvar'ın haberine göre; CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kuğulu Park’ın halka kapatılamayacağını ifade ederek bariyeri kaldırmaya çalıştı. Bu sırada bazı avukatlar da yardım etti.

Polisin engelleme çabalarına rağmen Tanal bariyerin bir kısmını kaldırmayı başardı. Bu sırada avukatların bir kısmı baro başkanlarının yanına geçti. Bu arada alanda bulunan avukatlar, “Parkı aç” sloganı attı. Bunu üzerine alana Çevik Kuvvet desteği getirildi. Baro başkanlarının bulunduğu alana girmek için gelen avukatlar çoklu baroya karşı taleplerini içeren dövizler taşıyarak Kuğulu Park’a geldi.

Polis, avukatların bulunduğu alana polis aracı çekmek istedi; ancak avukatlar tepki gösterdi. Polis, avukatları kalkanlarla iterek güvenlik koridorunu genişletti. Avukatların engellenmesi üzerine baro başkanları avukatların yanına gelmek istedi. Polis, baro başkanlarının alandan çıkmasına izin vermedi.