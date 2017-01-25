Çok oturmak kadınların 8 yıl yaşlanmasına yol açıyor

Bilim insanları gün içerisinde 10 saatten fazla oturan ve az miktarda egzersiz yapan kadınların hücrelerinin, daha aktif kadınlara göre biyolojik olarak 8 yıl kadar daha yaşlı olduğunu öne sürdü.

Yeşilist'ten Görkem Gömeç'in Treehugger'dan referans verdiği habere göre, Kaliforniya Üniversitesi San Diego Tıp Fakültesi’ndeki araştırmacılar, 64 ile 90 yaşında olan ve günde 10 saatten fazla oturup 30 dakikadan daha az egzersiz yapan kadınların daha kısa telomerlere sahip olduğunu savundu.

Telomerler her bir DNA sarmalının ucunda bulunan ve kromozomları koruyan parçalara verilen isim. Tıpkı ayakkabı bağcıklarının ucundaki plastik parçalara benzeyen telomerlerlerin kısa olması, yapılan araştırmalar ile hastalıkların ve düşük kaliteli yaşam şartların sonuçları olarak kabul edilmiş.

Bu araştırmayı yapan bilim insanları uzun süre oturan ve hareketsiz bir yaşam süren kadınların hücrelerinin biyolojik olarak 8 yıl daha yaşlı olduğunu savunuyor. Araştırmacılar kronolojik yaş ile biyolojik yaş arasında yaşam tarzına göre farklar olabileceğini öne sürüyor.

Özellikle menopoz sonrası hastalıkların etkisi için 64 ile 95 yaşında bin 500 kadının hayatlarını inceleyen araştırmada, gün içerisinde aynı süre boyunca oturan kadınların yaptıkları egzersiz süresine göre farklılıklar olduğu da ortaya çıktı. En az 30 dakika kadar egzersiz yapan kadınlarda telomer uzunluklarının hiç egzersiz yapmayanlara göre daha uzun olduğu gözlemlenmiş.

Araştırmayı yapan bilim insanları bu yüzden egzersizlere erken yaşta başlayıp, ilerleyen yaşlara kadar düzenli olarak yapılmasını tavsiye ediyor. En azından yürümeyi hayatımızın bir parçası yapmayı öneren araştırmacılar, bu bulguların fiziksel aktivitenin en iyi önleyici ilaç olduğu gerçeğini desteklediğine de dikkat çekiyor.