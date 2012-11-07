Çocuklarınızı bu firmaların ürünlerinden uzak tutun!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, 22 firmanın sattığı okul çantası, ayakkabı ve kalem gibi ürünlerde, sağlığa zararlı kimyasal madde miktarının limitlerin üzerinde olduğunu belirledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit eden ürünleri belirlemek amacıyla, akredite laboratuvarlarda testler yaptırdı. Yapılan testler sonucunda güvensiz bulunan ürünler 'Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ' kapsamında yayınlandı.

Buna göre, 22 firmanın sattığı okul çantası, ayakkabı ve kalem gibi ürünlerde, sağlığa zararlı kimyasal madde miktarının limitlerin üzerinde olduğu belirlendi.

Güvensiz bulunan ürünler ve bunları üreten firmalar şöyle:



Canbo Kids spor ayakkabısı

Cauillo çocuk ayakkabısı

Akınal Ayakkabıcılık



Roxy okul çantası

Akkuş Saraciye

Alper keçeli kalem Alper Kırtasiye-Bekir Alper



Finding Nemo ışıklı tükenmez kalem Adel Kalemcilik

Mini kalem çantası Caner Saraciye



Pretty Girl tükenmez kalem Cem Kırtasiye

Kalem kutusu, beslenme çantası, silgi,

kurşun kalem Dönmezler Lisans&Kırtasiye oyuncak

F90 ve Bakugan baskılı okul çantası Gani Tekstil ve Saraciye

Okul çantası Gençler çanta

Filet model ayakkabı Gezer Ayakkabı

Kalem çantaları ve beslenme çantaları Hakan çanta

Hilal sırt çantası Hilal çanta promosyon ve tekstil

Leather Collection erkek kemeri Karagözoğlu Saraciye

Erkek çocuk ayakkabısı Murat Kundura

Tesillo spor ayakkabı Set Plastik

Glubox Sulu boya ve Erich Krause

Drive silgi Smart Ofis Kırtasiye

Mikro soft 2B Renkli Sarı ve 2B

20 Beyaz silgi Şahin Kırtasiye Hırdavat

Lucky Prince pastel boyanın beyaz plastik altlığı

Şarkgülü Kırtasiye

Space Kids ayakkabı

Uzay Plastik-Mehmet Asef dedekurt

Racer Sırtçantası

Yasmina Çanta-İsmail Kartal

Flash&Dash kalem çantası,

Winx Club Silver Tattoo kalem çantası,

Winx Club Straberry Fruit

Beslenme çantası Yaygan Saraciye Kırtasiye ve Oyuncak

Figürlü Tükenmez Kalem

NT Kitap Kırtasiye Büro Malzemeleri