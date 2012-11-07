Çocuklarınızı bu firmaların ürünlerinden uzak tutun!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, 22 firmanın sattığı okul çantası, ayakkabı ve kalem gibi ürünlerde, sağlığa zararlı kimyasal madde miktarının limitlerin üzerinde olduğunu belirledi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit eden ürünleri belirlemek amacıyla, akredite laboratuvarlarda testler yaptırdı. Yapılan testler sonucunda güvensiz bulunan ürünler 'Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ' kapsamında yayınlandı.
Buna göre, 22 firmanın sattığı okul çantası, ayakkabı ve kalem gibi ürünlerde, sağlığa zararlı kimyasal madde miktarının limitlerin üzerinde olduğu belirlendi.
Güvensiz bulunan ürünler ve bunları üreten firmalar şöyle:
Canbo Kids spor ayakkabısı
Cauillo çocuk ayakkabısı
Akınal Ayakkabıcılık
Roxy okul çantası
Akkuş Saraciye
Alper keçeli kalem Alper Kırtasiye-Bekir Alper
Finding Nemo ışıklı tükenmez kalem Adel Kalemcilik
Mini kalem çantası Caner Saraciye
Pretty Girl tükenmez kalem Cem Kırtasiye
Kalem kutusu, beslenme çantası, silgi,
kurşun kalem Dönmezler Lisans&Kırtasiye oyuncak
F90 ve Bakugan baskılı okul çantası Gani Tekstil ve Saraciye
Okul çantası Gençler çanta
Filet model ayakkabı Gezer Ayakkabı
Kalem çantaları ve beslenme çantaları Hakan çanta
Hilal sırt çantası Hilal çanta promosyon ve tekstil
Leather Collection erkek kemeri Karagözoğlu Saraciye
Erkek çocuk ayakkabısı Murat Kundura
Tesillo spor ayakkabı Set Plastik
Glubox Sulu boya ve Erich Krause
Drive silgi Smart Ofis Kırtasiye
Mikro soft 2B Renkli Sarı ve 2B
20 Beyaz silgi Şahin Kırtasiye Hırdavat
Lucky Prince pastel boyanın beyaz plastik altlığı
Şarkgülü Kırtasiye
Space Kids ayakkabı
Uzay Plastik-Mehmet Asef dedekurt
Racer Sırtçantası
Yasmina Çanta-İsmail Kartal
Flash&Dash kalem çantası,
Winx Club Silver Tattoo kalem çantası,
Winx Club Straberry Fruit
Beslenme çantası Yaygan Saraciye Kırtasiye ve Oyuncak
Figürlü Tükenmez Kalem
NT Kitap Kırtasiye Büro Malzemeleri