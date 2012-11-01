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Yaşam

Veliler el feneriyle çocuklarını arıyor!

Veliler, kış saati uygulamasının başlamasının sorunları da beraberinde getirdiğini söylediler

01 Kasım 2012 23:38

Yozgat'ta ilköğretim okullarının çıkış saati akşam karanlığına kalınca öğrenci velileri ve servis şoförleri zor anlar yaşıyor. Yaz saati uygulamasının sona ermesiyle birlikte, ikili eğitim gören okullardaki öğrenciler akşam karanlıkta okuldan çıkıyor. Aydınlatma lambalarının bulunmadığı okul bahçelerinde el fenerleriyle öğrenci aranıyor.

Bazı okullarda ve okulların bulunduğu sokaklarda aydınlatma lambaları olmayınca öğrenciler ve veliler zor durumda kaldı. Veliler ve öğrenci servislerinin şoförleri öğrencileri karanlıkta göremedikleri için ellerinde el fenerleriyle öğrencileri bulmaya çalışıyor.

Fatma Temel Turhan İlköğretim Okulu çıkış kapısında çocuklarını bekleyen öğrenci velileri, kış saati uygulamasının başlamasının sorunları da beraberinde getirdiğini söylediler.

Okullarda, öğrenci yoğunluğunun fazla olması nedeniyle tekli eğitime geçilemediğini belirten veliler, "Okullarda sabahçı, öğleci uygulaması var. Bunun için sabah gidenler güneş doğmadan yola çıkarken, öğlecilerde akşam güneş battıktan sonra okuldan çıkıyorlar. Çocuklar çok geç çıktıkları için karanlıkta korkuyorlar. Bu nedenle hergün akşam buraya gelip bekliyoruz. Karanlık olduğu için çıkışta çocuklarımızı bulmakta zorluk çekiyoruz. Okulun bahçesi ve sokağa aydınlatma direkleri dikilmiş olsa hem çocuklar korkmaz, hem de veliler çocukları daha rahat bulur" diye konuştu.

Öğrenci servisi sorumluları ise 6-10 yaş grubundaki çocukların genelde öğleci olduğunu belirterek, "Velisini veya servis sorumlusunu karanlıkta bulamayan çocuklar korkuyor ve ağlamaya başlıyor. Bu sebeple bizde öğrencilerimiz bulmak için ellerimizde el fenerleri ile bir madencinin maden aradığı gibi bizde öğrenci arıyoruz. Sokakta bir aydınlatma olsa öğrenciler servisleri daha kolay bulurlar" dedi.

Bazı veliler de, sokakta aydınlatma direği takılacak yerlerin hazır olduğunu, ancak 2-3 aydır bir çalışma yapılmadığını söylediler. (DHA)

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