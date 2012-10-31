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Yaşam

Çocuklar hayal dünyasını konuşturacak

Hem yaratıcılıklarını sergilemek, hem de el becerini geliştirmek isteyen tüm çocuklar 3 Kasım Cumartesi günü İstanbul Oyuncak Müzesi ve Rahmi Koç Müzesi’ne...

31 Ekim 2012 18:38

Rahmi Koç Müzesi "Faber-Castell ile Hafta Sonu Eğitim Atölyesi" çerçevesinde "Parmaklarım En Sevdiğim Kuklalarım" adlı etkinlik düzenleyecek. 4- 6 yaş grubu çocukların katılacağı etkinlikte çocuklar el becerilerini sergileyecek. 3 Kasım da yapılacak atölye çalışmasına katılmak için biletler, www.biletix.com'dan temin edilebilecek.

Çocuklara yönelik bir diğer etkinlikte İstanbul Oyuncak Müzesi'nde yapılacak. “Başka Dünyaların Öyküleri” adlı atölye çalışmasında 4-6 yaş grubu çocuklar, her ay kendi hayal ürünü kahramanlarıyla farklı dünyalar yaratacak. Kasım ayındaki ilk atölye çalışmasının konusu "Büyücüler Ejdarhaya Karşı"

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