Çocuklar hayal dünyasını konuşturacak

Rahmi Koç Müzesi "Faber-Castell ile Hafta Sonu Eğitim Atölyesi" çerçevesinde "Parmaklarım En Sevdiğim Kuklalarım" adlı etkinlik düzenleyecek. 4- 6 yaş grubu çocukların katılacağı etkinlikte çocuklar el becerilerini sergileyecek. 3 Kasım da yapılacak atölye çalışmasına katılmak için biletler, www.biletix.com'dan temin edilebilecek.

Çocuklara yönelik bir diğer etkinlikte İstanbul Oyuncak Müzesi'nde yapılacak. “Başka Dünyaların Öyküleri” adlı atölye çalışmasında 4-6 yaş grubu çocuklar, her ay kendi hayal ürünü kahramanlarıyla farklı dünyalar yaratacak. Kasım ayındaki ilk atölye çalışmasının konusu "Büyücüler Ejdarhaya Karşı"