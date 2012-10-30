İlk Türkçe-Almanca çocuk operasının galası yapıldı

İlk Türkçe-Almanca çocuk operası olan "Ali Baba ve 40 Haramiler"in galası Berlin Komik Opera’da yapıldı. Taner Akyol tarafından bestelenen operanın librettosunu Çetin İpekkaya ve Marietta Rohrer-İpekkaya yazdı. Söz konusu operanın çocuklar tarafından da büyük beğeni kazandığı belirtildi.

Operanın, hırsızların saklandığı bir mağarada hazine bulan yoksul Ali Baba ile onun açgözlü kardeşi Kasım’ın hikâyesini anlattığı ifade edildi.



Operada ilk kez bağlama çalındı



Komik Opera’nın verdiği sipariş üzerine bestelediği bu operanın farklı açılardan bir ilk olduğunu açıklayana Takyol, "Tahmin ediyorum dünyada ilk defa operada bağlama, kaval, zurna, asma davul, bizim Anadolu’ya ait davul gibi aletlerin kullanıldığı, orkestranın yanı sıra kullanıldığı bir opera bu" dedi.

Korist ve solistlerin şan teknikleri konusunda bazı farklılıklar olduğunu söyleyen Akyol, özellikle solistlerde Anadolu’nun halk müziğine ait melodileri kullanarak onlara şarkı söyletmeye çalıştığını ve operaya 44 kişilik orkestra eşlik ettiğini dile getirdi.

Eseri bağlama çalmaya başlamasında büyük etkisi olan Türk halk müziği sanatçısı Arif Sağ’a ithaf eden Akyol, ilk bestelediği bu operada Batı ve Doğu’nun müziğinden bir sentez oluşturmadığına dikkat çekti.

Akyol, bu konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Aslında ezgileri birleştiren bir opera değil. Doğu ve Batı’nın müziğini birleştirmiyor, benim de öyle bir müzik anlayışım yok. Ben Doğu’nun müziğini de biliyorum, Batı’nın müziğini de eğitimini görerek öğrendim. Bu ikisinin karışımından benim başka bir müzik dilim oluştu, hatta şöyle diyeyim; oluşturmaya çalışıyorum.”



Komik Opera Türklere açılıyor



Türkülerin aryaya dönüştüğü, sahnede halayların çekildiği Ali Baba ve 40 Haramilerin Türkçe-Almanca yazılan librettosu Berlin’de yaşayan tiyatro yönetmeni Çetin İpekkaya ile Marietta Rohrer-İpekkaya'ya ait olduğu belirtildi.



Ali Baba ve 40 Haramiler'in, Komik Opera’nın Berlin’de yaşayan Türklere hitap eden “Selam Opera” adlı projesi kapsamında hazırlandığı belirtildi. Berlin'deki üç operadan biri olan Komik Opera, Almanya’da bazı temsilleri Türkçe üst yazı ile sahneleyen ilk opera olduğu açıklandı.

Komik Opera’nın kapılarını Berlin’de yaşayan Türklere açmak istediğine dikkat çeken Dramaturg Ulrich Lenz, ancak Ali Baba ve 40 Haramiler’in herkese seslendiğini ifade ederek, “Burada sadece Türklere temsil sahnelemiyoruz veya Türk tiyatrosu yapmıyoruz. Burada yaptığımız işin herkesin ilgisini çekebileceğini göstermek istiyoruz" diyen Lenz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama aynı zamanda başkalarından, diğer kültürlerden öğreneceklerimiz de bizi ilgilendiriyor. Eğer Türk müziği operaya uymuyorsa, operayı Türk müzik diline yaklaştıracak şekilde değiştirmemiz gerekebilir.”

Opera sahnesinde Türk çocukları



Komik Opera, Türk çocuklarına sahneye çıkma fırsatı da veriyor. Ali Baba ve 40 Haramiler operasında Türk çocukları koroda yer alıyor. Selam Opera projesini yürüten Mustafa Akça, çocuk korosuna büyük önem verdiğini ifade etti.

Akça, "çocuk koromuzda halen 27 Türk çocuğu yer alıyor. Üstelik kapımız hâlâ açık, isteyen aileler başvuruda bulunabilir. Çocukların bu eğitimden zevk aldığını, kişiliklerinin güçlendiğini, duruşlarının değiştiğini görmek benim için çok önemli" dedi.

Berlin'de yaşayan Türkler için başlatılan Selam Opera projesinin, önümüzdeki yıllarda da devam etmesinin amaçlandığı belirtildi.

(Deutsche Welle Türkçe)