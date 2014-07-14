Dünya genelinde hareketsizliğin arttığına yönelik bulgulara her geçen gün yenileri ekleniyor. Çocukların fiziksel aktivite düzeyine dikkat çekmek amacıyla Mayıs ayında Toronto’da düzenlenen Çocukların Fiziksel Aktivitesi Küresel Zirvesi, hareketsizliğin hızla arttığını vurguladı. Fiziksel aktivite yetersizliğinin birçok sağlık sorununa yol açtığını belirten uzmanlar, çocukların daha hareketli olmasını sağlayacak yöntemlere işaret ediyor. İşte çocukların fiziksel aktivite düzeylerini artıracak 10 yöntem:

Daha fazla oyun oynayın: Modern hayatın getirileri çocukluğumuzda oynadığımız oyunların daha az hatırlanmasına neden oluyor. Saklambaç, kovalamaca, körebe gibi hareketli oyunlarla çocukların daha aktif olmalarını sağlamak mümkün.

Arabayı evde bırakın: Okula giderken ailelerin araba ya da servis kullanmak yerine yürüyüşü ve bisiklete binmeyi tercih etmeleri çocukların daha hareketli olmasını sağlıyor. Fiziksel aktiviteyi spor salonlarından çıkartıp günlük hayatın içine dâhil etmek gerekiyor.

Eğlenceli hale getirin: Dans etmek gibi aktiviteler çocukların sıkılmadan, eğlenerek egzersiz yapmasına yardımcı oluyor.

Müdahale etmeyin: Potansiyel tehlikeler karşısında aileler tarafından konulan sınırlamalar çocukların aktivite seviyelerinin azalmasına neden oluyor. Çocukların dilediği gibi ağaçlara tırmanmalarına, koşmalarına, zıplamalarına ve risk almalarına izin verilmesi gerekiyor.

Erken bilinçlendirin: Psikoterapist Joanna Fortune sağlıklı yaşam bilincini erken kazanan çocukların daha aktif bir yaşam sürdüğünü belirtiyor. Egzersizin ruh sağlığı üzerinde olumlu etkisi olduğunu, çocukların bilişsel yeteneğini ve öz saygısını artırdığını vurguluyor.

Ekran başında geçirilen vakti sınırlayın: Çocukların televizyon başında geçirdiği vaktin uzunluğu hareketsizliği arttırıyor. Ailelerin izlenen televizyon programlarını ve ekran başında geçirilen vakti sınırlandırmaları gerekiyor.

Aşırı zorlamayın: Aşırı egzersiz rutinleri çocukların isyan etmelerine ve fiziksel aktiviteden uzaklaşmalarına neden olabiliyor. Uzmanlar doğa yürüyüşleri, basit dans hareketleri gibi doğal yöntemlerle aktivite seviyesinin daha kolay artacağını belirtiyor.

Siz de aktif olun: Elinde kumandayla kanepede oturup çocuğuna hareketli olmanın önemini anlatan bir ebeveyn ne kadar inandırıcı olabilir? Çocuğunuza iyi bir örnek olabilmek için sizin de fiziksel aktiviteye katılmanız gerekiyor.

Teşvik edin: Küçüklerin daha aktif olmasına yardım etmeleri için büyük çocukları cesaretlendirmek hem sağlık anlamında hem de sosyal ve psikolojik becerilerin gelişiminde de etkili oluyor.

Birlikte yapın: Aile üyelerinin birlikte katıldığı etkinliklerle çocukların fiziksel aktivite düzeyi artıyor. Birlikte oynanacak oyunlar ve eğlenceli egzersizler çocukların ileri yaşlarda da aktif bir yaşam bilinci kazanmalarına yardımcı oluyor.

Çocuğunuzla birlikte yapabileceğiniz yaz aktiviteleri

Uzmanlar, çocukların günde en az 60 dakikalarını hareketli aktivitelerle geçirmelerini tavsiye ediyor. Yaz aylarında çocuğunuz ile birlikte yapabileceğiniz birçok iç ve dış mekân aktivitesi mevcut. İç mekânda olmayı tercih ederseniz; esneme, egzersiz hareketleri yapabilir, yerinizde koşabilir, merdivenlerden inip çıkabilir, en sevdiğiniz müzikler eşliğinde dans edebilir, beraber alışverişe çıkabilir, ev temizliği yapabilirsiniz. Dış mekân aktivitesi olarak da; çevrenizdeki parklarda ya da güvenli bir yerde yürüyebilir veya koşabilirsiniz, bisiklete binebilirsiniz, fırsatınız varsa yüzmeye gidebilirsiniz, uçurtma uçurabilirsiniz, futbol ya da basketbol gibi oyunlar oynayabilirsiniz.

Dikkat edin!

Dış mekânda zaman geçirmeyi tercih ederseniz şunlara dikkat etmeniz iyi olacaktır:

1- Yapacağınız aktiviteleri günün nispeten serin olan saatlerinde planlayın. Gündüz ya da akşamüzeri saatleri olabilir.

2- Güneşten korunun, gölgelik yerlerde olmaya özen gösterin, güneş gözlüğü ve şapka takın.

3- Aktivitenize yavaş başlayıp zaman içerisinde seviyenizi yükseltin.

4- Susuz kalmayın. Aktivitenizden önce, sonra ve aktivite sırasında bol su için.

5- Tedbiri elden bırakmayın. Eğer susuz, yorgun, zayıf ya da bitkin hissederseniz yaptığınız aktiviteyi bırakın ve serin bir yerde dinlenin. Kendinizi daha iyi hissetmezseniz doktora gidin.