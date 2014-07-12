Türk gençleri hem uzuyor, hem şişmanlıyor

Türkiye’de gençlerin ortalama kiloları da boyları da yükselirken, genç kadınlarda obezite, erkekleri geçiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre her 1000 gençten 692’sinin kilosu normal değerlerde, 148’i fazla kilolu, 38’i obez ve 122’si düşük kilolu. Ağırlık ortalaması ise 63,2 kilogram düzeyinde.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Dünya Nüfus Günü nedeniyle açıkladığı gençlik istatistikleri verilerine göre, Türkiye’de gençlerin boy ortalamaları 168,2 santimetre, kilo ortalamaları ise 63,2 kilogram düzeyinde bulunuyor.

Genç kadınlarda 2010 yılında 162,1 santimetre boy ortalamaları 2012 yılında 162.8 santimetre olarak hesaplandı. Aynı dönemde genç kadınlarda ağırlık ortalamaları da 900 gram artışla 58,1 kilograma yükseldi.

Aynı yaş grubundaki genç erkeklerde 2010 yılında 172,7 santimetre boy ortalamaları 2012 yılında 173,5 santimetre olarak hesaplandı. Aynı dönemde genç erkeklerde ağırlık ortalamaları da bir kilogram artışla 68,4 kilograma yükseldi.

Erkeklerde kilolu, kadınlarda obez çok

Buradan hareketle, gençlerin vücut kitle indekslerine göre, 1,000 gençten 692’sinin kilosunun normal değerlerde olduğu belirlendi. Buna karşılık 1,000 gençten 148’inin fazla kilolu, 38’inin obez ve 122’sinin de düşük kilolu olduğu saptandı.

Fazla kiloluk genç erkeklerde, genç kadınları geçti. Buna göre her 1,000 genç erkekten 163’ü, 1,000 genç kadından 133’ü fazla kilolu olarak belirlendi. Buna karşılık, obezlerin sayısı da 1,000 gençten erkeklerde 36’yı, kadında da 40’ı buluyor.

Bin gençten 687’si internet kullanıyor

Gençler arasında internet kullanımı da yüksek oranlara yükseliyor. TÜİK’in verileri, 1,000 gençten 687’sinin internet kullandığını gösteriyor. İnternet kullanımı, genç erkeklerde 801 kişiyi bulurken, genç kadınlarda 575 düzeyinde kalıyor. Aynı yaş grubundaki gençlerin bilgisayar kullanımı da 1,000 kişide ortalama 706 olarak belirlenirken, genç erkeklerde bu kişiler 820’yi bulurken, kadınlarda ise 595 kişide kalıyor