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Dünya

'Çocuklarım Hitler Almanyası'ndaki Yahudi aileler gibi hissediyor'

İtalya'da herkesin kendilerine karşı olduğunu iddia eden Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi: Çocuklarım bana, kendilerini Hitler Almanyası'ndaki Yahudi aileler gibi hissettiklerini söylediler

07 Kasım 2013 20:04

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, beş çocuğunun kendisine, medya kuruluşunu satıp, İtalya'yı terk etmeyi önerip önermediklerine dair soruya, "Çocuklarım bana, kendilerini Hitler Almanyası'ndaki Yahudi aileler gibi hissettiklerini söylediler" cevabını verdi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre herkesin kendilerine karşı olduğunu söyleyen Berlusconi, yargının kendisini siyasi olarak bitirmeye çalıştığını ve sürekli takip ettiğini de öne sürdü.

İtalyan Senatosunun ay sonunda Berlusconi hakkında karar vermesi bekleniyor. Eski başbakanın kısa süre önce dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Vergi kaçırmaktan yargılanan Berlusconi aynı zamanda reşit olmayanlarla cinsel ilişkiye girmekle de suçlanıyor. Her ne kadar bunga bunga partileri nedeniyle suçlu bulunsa da Berlusconi temyize gitmiş ve hakkındaki suçlamayı reddederek, bunun kendisine yönelik bir kampanya olduğunu belirtmişti.

Silvio Berlusconi, daha önce de Hitler dönemine atıfta bulunmuş ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'a uygun kişi olduğu gerekçesiyle bir filmde temerküz kampı subayını oynamasını önermişti.

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