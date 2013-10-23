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Dünya

Berlusconi daha az nafaka ödeyecek

Silvio Berlusconi, hakkında açılan çeşitli davalar nedeniyle 'Beni bitirmek istiyorlar' diye suçladığı yargıdan bu kez olumlu karar çıktı

23 Ekim 2013 10:38

İtalya eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin, ekonomik krizi gerekçe göstererek açtığı dava sonucu, boşandığı eşine ödediği 3 milyon Euro'luk nafaka ücretinde indirime gidildi.

Eski eşi Veronica Lario'nun açtığı boşanma davası sonucunda Mayıs 2009'da 22 yıllık evliliği noktalanan ve geçen yıl görülen nafaka davasında aylık 3 milyon Euro ödemeye mahkum edilen Berlusconi'nin, ödeyeceği nafaka tutarında indirime gidildi.

Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, Berlusconi'nin geçen yaz aylarında ekonomik koşulları gerekçe göstererek Monza Adliyesi'nde açtığı davadan çıkan karar doğrultusunda, eski başbakanın ikinci eşi Lario'ya, her ay 1.4 milyon Euro ödemesine karar verildi.

Berlusconi, daha önce aylık 3 milyon Euro nafaka ödemeye mahkum edildiğinde ekonomik kriz koşullarındaki İtalya'da, bu meblağın kendisi için çok fazla olduğunu dile getirmişti.

1980 yılında tanışıp, 1990'da evlenen Lario-Berlusconi çiftinin, 3 çocuğu bulunuyor. Berlusconi'nin önceki evliliğinden de 2 çocuğu bulunuyor.

 

Hapis yerine sosyal hizmet

 

 

İtalyan siyasetinde son 20 yıla damgasını vuran ünlü medya patronu, kısa sure önce de şirketi Mediaset ile Amerikan filmlerinin alım-satımında vergi usulsüzlüğü yaptığı gerekçesiyle aldığı mahkumiyet kararı Yargıtay tarafından onaylanmıştı.

77 yaşında olması sebebiyle cezaevine girmek yerine sosyal hizmette bulunarak cezasını çekecek Berlusconi'nin önceki gün de kamu görevlerinden 1 yerine 2 yıl süreyle men edildiği açıklanmıştı. Berlusconi, bu mahkumiyet dolayısıyla senatörlüğünü de kaybetme riskiyle karşı karşıya.

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