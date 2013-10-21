Berlusconi'ye 2 yıl siyaset yasağı

Milan mahkemesi Cumartesi günü eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin 2 yıl boyunca parlamentoda yer almasını yasakladı. Karar, İtalya'daki koalisyon hükümetin ve muhafazakar parti liderinin siyasi geleceğinin sorgulanmasına neden oldu.

Ağustos'ta vergi kaçırma iddiaları üzerine açılan davanın sonucu nihai değil çünkü Berlusconi'nin avukatları temyize gideceklerini açıkladı. Temyiz mahkemesi aylar sürebilirken, İtalyan Senatosu da mahkemenin kararını onaması gerekiyor.

Cumartesi günü açıklama yapmayan Berlusconi, daha önce masum olduğu konusunda ısrar etmiş ve kararın kendisine politika yasağı getirmeye çalışanların cadı avı olduğunu öne sürmüştü.

78 yaşındaki milyarder, Enrico Letta'nın mevcut hükümetinin kilit destekçilerinden biri konumunda yer alıyor. Ancak Berlusconi yakın zamanda Letta'yı mahkemenin "politik suikastına" izin vermekle suçlamış ve hükümete verdiği desteği çekmekle tehdit etmişti.

Muhafazakar parti içinde sert tutum takınanlar, eğer Berlusconi parlamentodan dışlanırsa, hükümetin düşmesine izin vermesi gerektiğini savunuyor. Ancak merkez sağ partinin içinde medya patronu hakkında verilen karara nasıl cevap verilmesi gerektiği konusunda çatlaklar yaşanıyor. Bir kanat hükümete verilen desteğin devam etmesini ve Berlusconi'nin daha pasif bir rol almasını savunurken, diğer bir kanatta partiyi kuran ve finansal destek veren liderin parti içindeki konumunu savunuyor.

Cumartesi günü mahkemenin aldığı karar Berlusconi'nin politik kariyeri için tek tehdit değil. Senatoda bekleyen bir kanun önerisine göre, ceza alanların parlamentoda görev alması da yasaklanabilir. Kanun tasarısının Kasım ya da Aralık ayında oylanması bekleniyor. Tasarı kanunlaşırsa Berlusconi'nin dokunulmazlığı düşerek, bir sonraki seçimde tekrar seçilmesini imkansız hale getirecek.

Mahkeme, Berlusconi'ye 1 yıl ev hapsi ya da kamu hizmeti yapma seçeneklerini tanımıştı. İkincisini seçen İtalyan liderin hangi hizmette çalışacağı daha açıklık kazanmadı.

Haziran ayında da Berlusconi, reşit olmayan bir kızla para karşılığı birlikte olmak ve politik gücünü kullanarak bu ilişkiyi saklamak suçundan 7 yıl hapis cezası almıştı. İddiaları reddeden Berlusconi, kararı temyize götürdü.

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