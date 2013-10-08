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Dünya

Berlusconi kamu personeli oluyor

İstikrardan yana olan bazı parti üyelerini ikna edemeyen Berlusconi'nin hükümeti düşürmeyi başaramayacağını anlayınca geri adım attığı belirtiliyor

08 Ekim 2013 12:24

Vergi kaçakçılığı suçundan ağustosta bir yıl hapse mahkum edilen İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi, demir parmaklık seçeneğini reddetti. Avukatı Franco Coppi, Berlusconi'nin cezasını ev hapsi yerine kamu hizmeti yaparak çekmeyi seçeceğini söyledi.

 

Tuvalet temizleyebilir

 

Bu durumda, Berlusconi'nin cezasına karşılık tuvalet temizlemesi, rehabilitasyon merkezlerinde uyuşturucu bağımlıları veya evsizlere yardım eden bir kurumda çalışması olasılıklarını gündeme getirdi.

 

Geri adım attı

 

Berlusconi'nin geçen hafta partisine mensup bakanları istifaya çağırmasıyla İtalya'da siyasi kriz başlamıştı. Vergi kaçırma suçundan hapis cezası alan Berlusconi'nin, Senato üyeliğinden atılması için cuma günü oylama yapılacaktı. Bu duruma kızan Berlusconi, partili beş bakanın istifasını ve hükümetin düşürülmesini istemişti. İstikrardan yana olan bazı parti üyelerini ikna edemeyen Berlusconi'nin hükümeti düşürmeyi başaramayacağını anlayınca geri adım attığı belirtiliyor.

 

Evsizlere ve bağımlılara yardım edecek

 

Üç kere başbakanlık yapan Berlusconi'nin kamu hizmeti yapmak istediği kurumlar arasında City Angels ve Exodus'un da olduğu belirtildi. Eğer isteği gerçekleşirse buralarda evsiz ve uyuşturucu bağımlılarına yardımcı olacak.

 

'Berlusconi'yi temizlik yaparken görmek isterim'

 

Öte yandan Berlusconi'nin hayvan haklarını savunan gruplar, hastaneler, bir genetik hakları vakfı ve bir yaşlı bakımevinden de davet aldığı kaydedildi. 84 yaşındaki eski bir papaz ve uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü Exodus'un kurucusu Antonio Mazzi, Berlusconi'yi kurumlarında görmekten memnuniyet duyacağını söyledi.

Mazzi, "Bunu kötü bir niyetle değil kefaretini ödemek için çalışması adına söylüyorum. Berlusconi'yi banyoyu temizlemek gibi mütevazı kol emeği işler yaparken görmek isterim. Tıpkı 15 yaşında, şu anda alışkın olduğu Güce ve iktidara sahip değilken yaptığı gibi" diye konuştu.

Mazzi ayrıca Berlusconi'nin 'ruhunu yeniden keşfetmesi için yaşlılar ve hayat kadınlarına yardım için çalışması gerektiği' yorumlarını da reddedip "Berlusconi kalabalıkları kendine çeken bir idol ve eğer hayat kadınları ile çalışırsa bir kahramana dönüşme kapasitesine sahip" dedi.

 

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