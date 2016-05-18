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Çocuklara şiddet uygulanan kreş kapatıldı; adli süreç devam ediyor

Çocuklara karşı kasten yaralama sebebiyle kreş çalışanları B.Ö., M.G., G.K., hakkında soruşturma başlatıldı

18 Mayıs 2016 12:44

Samsun’da özel bir kreşteki çocuklara görevliler tarafından şiddet uygulandığı iddiası üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kreş çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı. Kreş hakkında, 17 Mayıs 2016 itibariyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından kapatılması kararı alındı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Yaprak Koçer’in haberine göre, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre öğrenci E.Y.'nin elektrik işleri yapan babası Mesut Y., okul idaresinin talebi üzerine kreş içindeki kameralarda sorun olup olmadığına bakmak için sisteme girdiğinde, kamera kayıtlarını inceledi. Mesut Y. kayıtlarda, görevli öğretmen ve yönetici olan B.Ö.'nün aynı gün oğluna şiddet uyguladığını gördü. Kayıtları geriye doğru taradığında başka çocuklarında benzer durumları yaşadığını ve kötü muameleye maruz kaldığını gördü.

Kreşten dönen çocuğun babasına öğretmeninin sopayla bacaklarına vurduğunu söylemesi üzerine; Mesut Y., Atakum Denizevler Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden B.Ö. için sağlık raporu alındı.

 

Kreş kapatıldı, adli süreç devam ediyor

 

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada; söz konusu özel kreşte bulunan çocuklara karşı kasten yaralama eylemi sebebiyle kreş çalışanları B.Ö., M.G., G.K., hakkında 15 Mayıs 2016  tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Konuyla ilgili; "Medya organları tarafından haber konusu olan iddia ve şikayetler Cumhuriyet Başsavcılığımızca değerlendirmeye alınmış olup, sorumlular hakkında yasal inceleme devam etmektedir" ifadesi kullanıldı. 17 Mayıs 2016 tarihinde kapatılan kreş hakkındaki adli süreç devam ediyor.

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