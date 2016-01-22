1,5 yaşındaki bebek kreşte tam 9 kez ısırıldı!

Antalya'da özel bir kreşte 1.5 yaşındaki bebeğin başka bir çocuk tarafından 9 yerinden ısırılmasına ilişkin hazırlanan iddianeme mahkemece kabul edildi. Kreş yetkilileri hakkında 1 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Radikal'de yer alan habere göre, Antalya'da bulunan özel bir kreş ve bakımevinde 1.5 yaşındaki B.U'nun başka bir çocuk tarafından vücudunun çeşitli yerlerinde ısırılması ve sol orta parmağının kopma noktasına gelmesiyle ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı. Antalya 7. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede B.U'nun bakımından sorumlu Emine K, kreşin sorumlu müdür Filiz E ve iş yeri sahibi Fatma G.K'nın kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği iddianamede, Antalya Hastanesinden 5 Eylül 2005 tarihinde düzenlenen raporda mağdurun basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı vurgulandı.

İddianamenin bilirkişi raporunda da olayın meydana gelmesinde çocuğun bakımından sorumlu olan Emine k ve iş yeri sahibi Fatma G.K'nın asli kusurlu, kreşin sorumlu müdürü ve grup sorumlusu Filiz; E'nin ise tali kusurlu olduğu görüşüne yer verildiği belirtildi. Şüphelilerin TCK’nın “Taksirle yaralama” suçunu düzenleyen 89/1 maddesi uyarınca 3 aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Dava kapsamında sanıkların önümüzdeki aylarda hakim karşısına çıkmaları bekleniyor.