2 yaşındaki Ateş, kreşte ölü bulundu

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir çocuk, kreşteki yatağında ölü bulundu. Ailesi tarafından sabah Şarkiye Mahallesi'ndeki bir kreşe götürülen Ateş Karaoğlan (2), akşam üzeri görevliler tarafından uyutuldu. Akşam ailesi çocuğu almak için kreşe gidince, görevliler çocuğu uyandırmaya çalıştı.

Çocuğun dudağında morarma olduğunu ve tepki vermediğini fark eden görevliler, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Kreşe gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları çocuğu özel bir hastaneye kaldırdı ancak çocuğun öldüğü belirlendi.

Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.