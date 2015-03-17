2 yaşındaki çocuğun kreşte şüpheli ölümü

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre baba Caner Karaoğlan tarafından oturduğu evin yanında bir kreşe bırakılan 13 aylık Ateş Karaoğlan kreş görevlileri tarafından diğer çocuklarla birlikte akşam vakti yaklaşırken uyutuldu. Uyku sonrası çocuklar uyandırılırken Ateş, herhangi bir tepki vermedi.

Bunun üzerine kreş çalışanları Ateş Karaoğlan'ı kucağına alarak uyandırmaya çalıştı. Ateş yine tepki vermeyince görevliler durumu hemen 112'ye bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ateş Karaoğlan'ı özel bir hastaneye götürdü.

Kalbi çalıştırılmaya çalışılan Ateş Karaoğlan hayata döndürülemedi. Küçük Ateş'in cenazesi hastane morgunda Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı otopsi işleminin ardından daha sonra Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ailenin çalıştığı için çocuklarının evlerinin yanındaki kreşte kaldığı ve son birkaç gündür grip olduğu iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.