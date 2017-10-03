"Çocuklar ölmesin" diyen Ayşe Öğretmen'in avukatı: Gençliğe, "Susun, bu işlere bulaşmayın" mesajı veriliyor

Beyaz Show'a telefonla bağlanarak Diyarbakır’da süren çatışmaları "Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Çocuklar ölmesin" sözleriyle eleştirilmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılan ve hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası verilen öğretmen Ayşe Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, "Gençliğe, 'Susun, bu işlere bulaşmayın' mesajı veriliyor" dedi.

Kanal D’de canlı yayınlanan Beyaz Şov’a telefonla bağlanarak “Çocuklar ölmesin” diyen öğretmen Ayşe Çelik hakkında verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası onaylandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi 26 Nisan 2017’de Çelik’i “terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla TMK 7/2’den 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmış, Çelik’in avukatları karara itiraz etmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi yapılan itirazların ardından hapis cezasını onayladı. Bianet'te yer alan habere göre Ayşe Çelik’e verilen cezanın asıl nedeninin gençlere mesaj vermek olduğunu söyleyen Çelik’ın avukatı Mahsuni Karaman şöyle dedi:

“Ayşe Çelik genel olarak apolitik gençlerin seyrettiği popüler bir programda ‘Çocuklar ölmesin’ mesajı verdi ve programın, sunucusu, konuklar ve izleyicilerin hepsinden alkış aldı. Bu, iktidar için tehlikeli bir durumdu.

Avukat Karaman: Doğumdan sonra cezaevine girer

Ayşe Çelik 8 aylık hamile ve doğumu çok yakın. Bu nedenle doğumun cezaevinde olacağını düşünmüyoruz. Önümüzdeki bir ay içinde doğum olacağından, infaz kanunu çerçevesinde infazı bir süre geciktirme şansımız var.

“İfade değil, düşünce özgürlüğü sorgulanıyor”

Aslında bu tür meselelerde biz ifade özgürlüğünü tartışırız ama burada aslında Çelik'in düşünce ve kanaat hürriyeti sorgulandı. İhlal edilen ifade özgürlüğünden öte düşünce özgürlüğü oldu. Çünkü Çelik'in sarf ettiği sözler değil, daha çok niyeti sorgulandı. Beyanları ile ne kast ettiği, neyi amaçladığı gibi bir tartışmaya gidilerek düşünceleri sorgulandı ve varsayımsal bir karar verildi.

“Gençliğe ‘Siz susun’ mesajı veriliyor”

Ayşe Çelik, aslında iktidar açısından çok tehlikeli bir şey yaptı. Yoğunlukla apolitik bir kesimin izlediği popüler bir programa bağlanarak orada takdir topladı. Programın sunucusu Beyazıt Öztürk'ten stüdyodaki tüm konuklara ve izleyicilere kadar herkes kendisini alkışladı.

Ayşe Çelik'in kamuoyunun üzerindeki ölü toprağını üzerinden atacak şekilde böyle bir can yakıcı meselede duyarlılık yaratması nedeniyle kendisi üzerinden gençliğe mesaj veriliyor; ‘Siz susun, bu işlere bulaşmayın’ deniyor.

Yani bu kadar popüler bir programda böyle olay yaşanmış olsa bu gördüklerimiz yaşanmayacaktı.”

Gerekçeli karar

Avukat Bahri Belen, 2. Ceza Dairesi'nin gerekçeli kararını paylaştı:

"Sanık Ayşe Çelik’in ulusal bazda yayın yapan bir TV kanalında ekrana gelen programın canlı yayınına telefonla bağlanarak PKK/KCK terör örgütünün doğu ve güneydoğudaki bazı yerleşim birimlerinde örgüt militanları tarafından yollara barikatlar, kurulması, hendekler kazılması ve bombalı tuzaklar yerleştirilmesi ve sözde özyönetim adı altında işgal eylemleri gerçekleştirilmesi neticesinde bu yerde yaşayan ve evini terk edemeyenleri rehin olarak alan ve canlı kalkan olarak kullanan teröristlere karşı yasanın verdiği yetki ve sorumlulukla azami gayret göstererek mücadele eden güvenlik güçlerinin operasyonlarını salt orada yaşayan sivillere karşı yapılıyormuş gibi göstermek suretiyle terör örgütünün güneydoğudaki yerleşim yerlerindeki eylemlerini meşru göstermeye çalışması şeklinde gerçekleşen eyleminin silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek, teşvik edecek nitelikte olduğu anlaşılmakla yerel mahkemenin kabulünde belirtilen gerekçelerde herhangi bir isabetsizlik görülmemekle sanık Ayşe Çelik'in mahkumiyetine diğer sanıklar yönünden verilen beraat kararlarına dair hükmün usul ve yasaya uygun olduğu sonucuna varılmıştır…"

Ne olmuştu?

TIKLAYIN- Kanal D’den Ayşe Öğretmen açıklaması: Provokasyon yapıldı; biz devletin yanındayız

8 Ocak 2016 Cuma akşamı Kanal D’de yayımlanan, Beyazıt Öztürk’ ün sunduğu Beyaz Show adlı eğlence programına Diyarbakır’dan telefonla katılan öğretmen Ayşe Çelik, Kürt illerinde yaşananlara dikkat çekmek adına söyledikleri nedeniyle, hakkında "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Barış talebinin suç olmadığını savunan, yazar, sanatçı, akademisyen ve aydınlardan oluşan bir grup sivil itaatsiz de "Ayşe Öğretmen'in sözleri suçsa, biz de bu suça ortak oluyoruz" diyerek kendilerini ihbar etmişlerdi.

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Kendilerini ihbar edenler

Ahmet Dindar, Ayşe Erzan Silier, Ayşegül (Akış) Devecioğlu, Ayşegül İyidoğan, Bayram Bahri Belen, Dilek Gökçin, Ercan İpekçi, Ergin Cinmen, Ferhat Tunç, Gençay Gürsoy, Gülseren Onanç, Gülşen Denizhan, Gürhan Ertür, Gürkan Develi, Halim Bulutoğlu, İbrahim Akın, İbrahim Sinemillioğlu, Kemal Özgül, Mahmut Konuk, Mehmet Tursun, Mevlüt Ülgen, Murat Çelikkan, Nazmiye Özen, Nergiz Ovacık, Neşe Yaşın, Nil Özsoy Dindar, Orhan Alkaya, Orhan Silier, Oya Baydar, Perihan Pulat, Pınar Önen, Şanar Yurdatapan, Sibel Özbudun Demirer, Süleyman Eryılmaz, Temel Demirer, Türkcan Baykal, Üner Eyüboğlu ve Vecdi Sayar.

Kendilerini ihbar eden 38 kişi hakkında da 27 Nisan 2016’da dava açıldı.

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Dava 23 Eylül'de başladı

Ayşe Çelik, kanal sorumlusu ve sivil itaatsizlere açılan dava 23 Eylül'de başlamış, Çelik sözlerinin arkasında durduğunu, barış istemenin suç olamayacağını savunmuştu.

Çelik, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 26 Nisan 2017’de “terör örgütü propagandası” gerekçesiyle, TMK 7/2’den 1 yıl üç hapis cezasına çarptırıldı, ceza ertelenmedi.

Davada yargılanan program yapımcısı ile Çelik’in ifadelerine katıldıklarını belirterek kendilerini ihbar eden 38 sivil itaatsiz beraat etti.