Çocuğa cinsel istismara 18 yıl hapis

Diyarbakır’da 2012 yılında S.K.’yı ayakkabı boyama bahanesiyle harabe bir binaya götürerek cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan Hüseyin Özce’nin yargılanmasına devam edildi. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Özce ve avukatı katıldı. Duruşmada dosyaya gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, mağdur S.K.’nın maruz kaldığı eylem nedeniyle ruh sağlığının bozulmadığına ilişkin Uludağ Üniversitesi’nden rapor gönderildiğini söyledi.



Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Buna karşı söz hakkı verilen sanık Hüseyin Özce, "Suçsuzum, kötü bir amaçla yapmadım. Mağdura karışmadım. Mağdur oraya rızasıyla geldi" dedi.



Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti daha sonra kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanık Hüseyin Özce’yi ’Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ’Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 18 yıl hapis cezasına mahkum etti. Kararda, ceza oranında 2 kez artırım yapıldığı ve herhangi bir takdiri indirim uygulanmadığı belirtildi.



Ayakkabı boyatma bahanesiyle yapmıştı





Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre Hüseyin Özce, ayakkabı boyacılığı yapan S.K.’yı, ayakkabı boyatma bahanesiyle harabe bir binaya götürdü. İddianamede, şüphelinin harabe binada mağdurun elbiselerini zorla çıkararak, tecavüz ettiği, olayın ise 155 polis imdat telefonuna yapılan bir ihbar sonucu ortaya çıktığı belirtildi. Şüphelinin mağduru olay yerine giden polis ekiplerinden sakladığını belirten savcı, durum anlaşılınca Özce’nin kaçmaya başladığını ve kovalamaca sonucu yakalandığını vurguladı.