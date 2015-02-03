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Dünya

'Tanrı bana çocukların kafalarını kesmemi söyledi!'

Fildişi Sahili'nde evlerinde musluk olmadığı için kuyuya giden insanların başını palayla kesen seri bir katil yakalandı

03 Şubat 2015 16:43

Fildişi Sahili'nde başkent Abidjan'da 10 yaşındaki bir erkek çocuk kadınlarla beraber Pazar günü kuyudan su taşımaya giderken saldırıya uğradı. Polisler tarafından tutuklanan saldırgan sakin ve kan donduran bir şekilde, "Tanrı bana çocukların kafalarını kesmemi söyledi. Daha sonra kral olacaktım" dedi. 

Katil, Süleyman adında bir çocuğa saldırırken orada toplananlar olayı dehşet içinde izledi. Katilin bir anlık dalgınlığından faydalanan Süleyman yaralanmış halde katilin elinden kurtulup kaçmayı başardı. Eli sargılı olan 15 yaşındaki Cedric, "Kuyudan su almaya gitmiştim. Katil bir pala çıkardı ve bana savurmaya başladı" dedi. 

Polisler tarafından yakalanan palalı katil yapmış olduğu iki çocuk cinayetini itiraf etti. Şimdiye kadar öldürülen 20 çocuğun da palalı katil tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

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