'Çok kibar' diye kendi çocuklarını kaçırıp, seks kölesi yapmakla tehdit ettiler!

ABD’nin Missouri eyaletinde yaşayan bir aile, 6 yaşındaki çocuklarını 'çok kibar' olduğu için silah zoruyla kaçırdı. Aile, savunmasında küçük çocuğa 'yabancıların oluşturduğu tehlikeye karşı ders vermek' için böyle bir eylem gerçekleştirdiklerini savundu.

Russia Today’de yer alan habere göre, ismi verilmeyen küçük çocuğun annesi Elizabeth Hupp (25), büyükannesi Rose Brewer (58), teyzesi Denise Kroutil (38) ve Kroutil’in arkadaşı Nathan Wynn Firoved (23) tarafından yapılan ve “çocuğu yabancılara karşı korkutmak ve güven duygusuyla ilgili ders vermek” amacı taşıyan plan şu şekilde gelişti:



2 Şubat’ta, teyze Kroutil’le birlikte bir benzin istasyonunda çalışan Firoved, küçük çocuğu kamyonetine çağırdı. Çocuk araca biner binmez tehdit etmeye başlayan Firoved, “Anneni bir daha asla göremezsin”, “Bir kulübe duvarına çivileneceksin” gibi ifadeler kullanmaya başladı. Çocuğun ağlamasının durmaması üzerine silahını çıkaran Firoved, çocuğun ellerini ve ayaklarını plastik torbalarla bağladı ve yüzünü de bir ceketle kapattı. Firoved, küçük çocuğu arabada uzun bir süre dolaştırdı.



'Karşı koymamasına' sinirlendi

Daha sonra çocuğu, Kroutil’in de bulunduğu evinin bodrumuna götüren Firoved, küçük çocuğun pantolonunu çıkardı ve “seks kölesi” olarak satılabileceğini söyledi. Teyze Kroutil’in küçük çocuğun “karşı koymamasıyla” çok sinirlendiği bilgiler arasında.



Çocuğu alıkoyduğu dört saat boyunca anne ve büyükanneyle bağlantıda olduğu belirtilen Firoved, daha sonra küçük çocuğu serbest bıraktı. Firoved, çocuğa, üst kata çıkıp “ailesinden yabancıların oluşturduğu tehlikeyle ilgili bir ders alması gerektiğini” söyledi.



'Yanlış bir şey yapmadık'

Okula gittiğinde olayı yetkililere anlatan küçük çocuk, şu anda koruyucu gözaltında. Yetkililere konuşan aile ise “yanlış bir şey yapmadıklarını” belirtti.



Firoved, Brewer, Hupp ve Koutil şu anda 250 bin dolar kefaletle hapiste bulunuyor. Korkunç planı yapan dört kişi, çocuğun istismar ve ihmal edilmesi, adam kaçırma ve tacizle suçlanıyor. Soruşturmaların sürdüğü bildirildi.