Eğitim-Sen üyeleri ve Alevi dernekleri Kadıköy'de düzenledikleri eylemde, hükümetin eğitim politikalarını protesto etti.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM-SEN), Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyesi 50 kişi, saat 11.00'de Kadıköy İskele Meydanı'nda toplandı.



DHA'nın haberine göre, grup, “Zorunlu din dersi altında çocuklarımızın imam yapılmasını istemiyoruz" yazılı pankart ve “Mescit değil laboratuvar istiyoruz", “Zorunlu din dersi asimilasyondur", “9 yaşında türbanlı 13 yaşında çocuk gelin olmayacağım" yazılı döviz açtı.



Grup, “Zorunlu din dersi kaldırılsın", “Gerici ırkçı eğitime hayır" ve “Laik bilimsel anadilde eğitim" şeklinde slogan attı.

'Siyasi iktidar yok sayma ve asimilasyon politikaları ısrarını sürdürmektedir'

Grup adına basın açıklaması yapan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, “Siyasi iktidarın toplumu kendi dünya görüşüne ve yaşam tarzına uygun olarak biçimlendirme uygulamaları, farklı inanç ve mezhep ve kimliklere sahip kimseler üzerinde açık ve fiili bir baskı ve dayatma haline gelmiş durumdadır. Siyasi iktidar, toplumun farklı mezhep ve kimlikten, laik-demokratik yaşamdan yana olan kesimlerinin taleplerini, giderek artan ve acilen çözüm bekleyen sorunlarını görmezden gelmekte, yok sayma ve asimilasyon politikaları ısrarını sürdürmektedir. Yıllardır benimsenen tekçi anlayış üzerinden toplumu ayrıştırarak karşı karşıya getirmeye ve yeni çatışma alanları yaratma girişimlerine sessiz ve tepkisiz kalmamız mümkün değildir. Eğitim sistemi ve okulların tamamen egemen ideolojiye teslim edilmesine asla izin vermeyeceğimiz bilinmelidir" dedi

Karaca, 8 Şubat'ta Kadıköy'de düzenleyecekleri “Laik-Bilimsel-Anadilde Eğitim ve Demokratik Yaşam" mitingi için çağrıda bulundu.