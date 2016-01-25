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CNN Türk'e 'Diktatör Yargıda' soruşturması!

CHP liderinin sözleri üzerine AKP’liler kurultay salonunu terk etmişti

25 Ocak 2016 14:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP 35. Olağan Kurultayı'ndaki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında söylediği ‘diktatör bozuntusu’ sözlerinin, Erdoğan tarafından yargıya taşınmasını ‘Diktatör Yargıda’ başlığıyla duyuran CNN Türk hakkında da soruşturma başlatıldı. 

Başsavcı vekili İdris Kurt’un Kılıçdaroğlu hakkında ‘’Cumhurbaşkanı’na hakaret’’ suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamına CNN Türk’ün de dahil edilmesine, kanalın sabah saatlerinde yayınladığı ‘Güne Merhaba’ programında kullanılan alt yazı neden oldu. Kanalın sorumlu müdürü hakkında re’sen başlatılan soruşturma kapsamında kanalın haber müdürü ve yayın sorumlusu ilerleyen günlerde ifadeye çağrılabilir.

 

Ne olmuştu?

 

Kılıçdaroğlu CHP Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, akademisyenlerin gözaltına alınmasıyla ilgili, "Bir diktatör bozuntusunun talimatıyla bu ülkenin akademisyenleri gözaltına alınıyor" demiş ve CHP liderinin sözleri üzerine AKP’liler kurultay salonunu terk etmişti. Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etmişti:

"Senin için şeref ve namus ne anlama geliyor? Ya adam gibi tarafsızlığını korur saygı görürsün ya da tarafsızlığını korumazsan sana her gün namus ve şerefi hatırlatırım. Soruyorum sen namus ve şereften ne anlıyorsun? "

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