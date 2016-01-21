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KCK'lı Karasu: Kılıçdaroğlu'nun tespiti çok doğru, diktatörle mücadele edilmeli!

"Eğer Erdoğan diktatör bozuntusuysa bu, tüm AKP için geçerlidir''

21 Ocak 2016 12:35

Avrupa’da yayın yapan Yeni Özgür Politika gazetesinde "Hüseyin Ali" mahlasıyla yazan KCK'nın Kandil'deki liderlerinden Mustafa Karasu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında sert tartışmalara neden olan "diktatör bozuntusu" sözleriyle ilgili yorum yaptı. Karasu, "CHP lideri Kılıçdaroğlu gerçekten de çok doğru bir tespit yapmış. Tayyip Erdoğan’a 'diktatör bozuntusu' demiş" görüşünü dile getirdi.

Mustafa Karasu, yazısında "Eğer bu sözünde samimiyse bunun önemli siyasi sonuçları olacaktır. Çünkü diktatöre karşı sadece mücadele verilir. Diktatörle uzlaşılmaz. Diktatör ya ezer ya da mücadele ile alt edilir" ifadesini kullandı. 

 

‘’Eğer diktatör bozuntusuysa…’’

 

Karasu yazısının devamında şunları söyledi:

"Eğer Erdoğan diktatör bozuntusuysa bu, tüm AKP için geçerlidir. Çünkü AKP'yi yöneten Kılıçdaroğlu’nun diktatör bozuntusu dediği Tayyip Erdoğan’dır. AKP de şu anda Türkiye'de bir diktatörlük rejimi kurmuştur. Eğer Erdoğan başarılı olursa yeni anayasa ve başkanlık sistemiyle bu diktatörlüğüne hukuki bir çerçeve kazandıracaktır. Böylece de kendi zihniyetinin hegemonyasında otoriter kurumsal faşist rejimi kuracaktır. Bu, 12 Eylül’ün yeni koşullarda restore edilmesi olacaktır. Yapılacak anayasa da 12 Eylül anayasasının günümüzdeki versiyonu olacaktır. 

Şu anda Tayyip Erdoğan’ın üslubu ve konuşmaları da, Ahmet Davutoğlu’un konuşmaları ve üslubu da faşist diktatörlerin konuşmalarının aynısıdır. Davutoğlu’nun her gün akademisyenleri susturmak için bağırması, çağırması ve tehdit etmesi, bu faşizmin mührüdür, belgesidir. Çünkü tüm faşistler kendisi gibi düşünmeyen akademisyenler için aynısını yapmışlardır."

 

‘’Nemrut Tayyip’’

 

Karasu yazısını şöyle bitirdi:

"Sonuçta kazanan, meşru direniş gösteren Kürt halkı, kaybeden ise gayri meşru uygulamalar içinde olan AKP hükümeti olacaktır. Kılıçdaroğlu’nun diktatör bozuntusu olarak tanımladığı Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetinin sonunu da Kürt halkının ve demokrasi güçlerinin direnişi getirecektir. Kaldı ki şimdiden kazanan öz yönetim direnişi, kaybeden ise Nemrut Tayyip ve AKP’dir."

 

Ne olmuştu?

 

CHP'nin geçen haftasonu gerçekleşen kurultayında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "diktatör bozuntusu" ifadesini kullanmış, ifadeler AKP tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na dava açarken, AKP'den de Kılıçdaroğlu'nu eleştiren yanıt gelmişti. Kılıçdaroğlu bu eleştirilere "aslında kızdığı nokta kendisine diktatör dediğim için değil, diktatör bozuntusu dediğim için" yanıtını vermişti.

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